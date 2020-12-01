Погода на Новый год в Кузбассе 2021: синоптики обещают мороз и солнце Фото: Екатерина РОМАНОВА

Какой будет погода на Новый год 2021 в Кузбассе? Кузбассовцы, несмотря на пандемию, готовятся встречать самый главный и самый веселый праздник.

Как сообщают синоптики, новогодняя ночь будет довольно комфортной по температуре. Днем 31 декабря ожидается около 10 градусов мороза, снежок. А уже к ночи похолодает до -16 градусов. Зато первое утро нового года порадует кузбассовцев солнышком и комфортной зимней температурой около -10 градусов.

Отметим, что декабрь обещает быть снежным: больше всего осадков синоптики прогнозируют на вторую декаду месяца. По предварительным прогнозам, которые в дальнейшем могут быть несколько измениться, снег – от умеренного до настоящих снегопадов – ожидает с 8 по 20 декабря.

На эти же дни, кстати, синоптики прогнозируют и первые серьезные низкие температуры. Так, 12 декабря днем будет всего -12, но уже ночью похолодает до -30…-34 градусов – и такая температура будет держаться в течение всего дня, 13 декабря. А ночью и вовсе столбики термометров опустятся до -38 градусов. такая температура – днем в пределах -17…-28, а ночью около -25…-38 простоит неделю. Но уже с 19 декабря вернутся комфортные дневные температуры в -9…-16 и ночные в -12…-20 градусов.

Такая же погода простоит и до середины января: яркие солнечные дни в самые первые дни года сменятся небольшой облачностью и снежком. Так что погода не помешает отдыху во время зимних праздников.