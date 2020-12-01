Погода на зимних каникулах 2021 в Кузбассе: ожидается комфортное зимнее тепло и солнце Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на зимние каникулы 2021 в Кузбассе. Погода обещает побаловать жителей региона!

Вместе с наступлением Нового года наступают и зимние каникулы, которых с нетерпением ждут жители Кузбасса. Продлятся они с 1 по 10 января, и за это время кузбассовцам удастся вволю отдохнуть. И погода будет лишь способствовать этому. Так, 1 и 2 января, по предварительным прогнозам, в Кузбассе будет переменная облачность. Днем – 10-11 градусов мороза, ночью -14…-16. Далее в течение четырех дней синоптики прогнозируют ясные и по-зимнему теплые дни: днем столбики термометров будут держаться в пределах -11…-14 градусов, а по ночам не будут опускаться ниже -17.

На Рождество небо в Кузбассе затянет тучами, и до 10 января будет идти снег. Впрочем, и дневные, и ночные температуры будут держаться примерно в тех же пределах.

На сегодняшний день синоптики составили лишь предварительный прогноз, и позже мы обязательно уточним, какой будет погода на зимние каникулы.