Выкинули, как мусор: 30 кошек выбросили на мороз в Новокузнецке. ФОТО: волонтер Татьяна.

Вопиющий случай произошел в Новокузнецке: здесь без дома остались около 30 кошек, котов и котят. В один день их попросту выбросили, как мусор.

- Я живу в соседнем доме, и не раз видела, как на подоконнике сидят кошки. Сядут в ряд и смотрят на улицу, внимательно так. Вроде, всегда одни и те же, - начинает рассказ Марина, волонтер. – Всегда удивлялась: сколько их? Насчитала около десятка. А на прошлой неделе случилось вот это все…

Грациозные кошечки и котики в один момент остались без дома. По каким-то причинам владельцы квартиры, где жили домашние питомцы, выставили их за порог. Перепуганные животные, впервые столкнувшись с холодом, в ужасе жались к холодной стене дома, но от места, где их выбросили, не уходили. Сердобольные соседи принесли какие-то тряпки, и кошки пытались согреться, зарываясь в них и залезая друг на друга. Кто-то насыпал корма, но бедолагам было не до еды…

Едва завидев постронних, кошки тут же прячутся. ФОТО: волонтер Татьяна.

- Говорят, было около 30 хвостиков. Двое котят-подростков погибли на морозе. Двух котят девочки забрали к себе, еще троих – одна из соседок. Сколько у меня – до сих пор сосчитать не могу: то ли 13, то ли 15… Настрадались, прячутся, все вместе не выходят, - продолжает Марина.

Голос женщины дрожит, когда она вспоминает, как несла кошек домой – по одной, по две. Холодные, как снег, на котором они провели много часов, одни кошки покорно позволили взять себя и занести в дом, другие до последнего сопротивлялись и не давались в руки.

- Мороз, холод, коты прячутся, от мороза мочатся на себя и друг друга. Мокрые, примерзают друг к другу, жмутся к земле и к стенам панельного дома, кто-то уже засыпает в предсмерном сне. И не знаешь, какого котика надо спасать в первую очередь. Хочется спасти всех! Но смогла только троих… - такую картину увидела Елена, та самая соседка, приютившая троих бедолаг.

Уже понятно, что большинство - обычные ласковые домашние питомцы. ФОТО: волонтер Татьяна.

А Марина, кивая головой, продолжает: когда хотела взять одну из кошек, оказалось, что у той примерз хвост. Женщине пришлось поливать его теплой водой, чтобы вызволить кошку из ледяного плена. А та, едва почувствовала свободу, тут же дала деру.

- Сколько из них разбежалось по подвалам – не знаю. Но меня еще вот что беспокоит: тут рядом стая собак ходит. Как бы не задрали… - голос Марины дрожит.

Сейчас 15 кошек, нескольким из которых всего по 3-4 месяца, ютятся в однокомнатной квартире. Конечно, для животных это большой стресс, но постепенно они осваиваются, успокаиваются. Хотя гостей, которые заходят к Марине, боятся и тут же прячутся под диван. Все кошки на вид здоровые, чистые, видно, что не голодали, хотя и излишком веса похвастаться не могут. Уже понятно, что большинство – ласковые и ручные, только пока боятся снова довериться людям: а вдруг – снова на мороз?!

Кошкам и котятам нужен новый дом.ФОТО: волонтер Татьяна.

Котята и уже взрослые кошки и коты теперь ищут новый дом. Так что если вы готовы подарить тепло и ласку пушистикам, они ответят вам тем же и станут самыми верными компаньонами. Пока же нужны средства, чтобы стерилизовать тех, кто нашел временный приют у волонтера Марины, да и корм им тоже нужен. Помочь Марине обеспечить уход и пристроить кошек можно здесь.