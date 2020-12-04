Коньки, конькобежные дорожки и хоккей: В Кузбассе благоустраивают зимние площадки. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе этой зимой будет работать более 200 открытых катков, хоккейных коробок и конькобежных дорожек. Специалисты уже вовсю занимаются их благоустройством.

Как сообщает министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, площадки будут работать во всех 34 территориях области. Для удобства жителей рядом с самыми крупными из них установят пункты проката спортивного инвентаря.

-В связи с пандемией коронавируса пункты проката будут работать только при условии соблюдения противоэпидемиологических мер, в том числе регулярной дезинфекции помещений, - сообщает администрация правительства Кузбасса. - Муниципалитеты предусмотрели льготы на услуги для отдельных категорий граждан. Например, бесплатно арендовать спортивный инвентарь смогут члены многодетных семей и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Примечательно, что шесть катков откроются в рамках областного конкурса проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива», который был запущен специально к 300-летию региона и призван привлечь жителей к активному участию в формировании комфортной среды для жизни и отдыха. Ледовые поля будут созданы в Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком, Краснобродском, Гурьевском округах, Мариинском и Таштагольском районах.

А в Кемерове уже открылись 26 зимних спортивных объектов, в том числе площадка для хоккея на валенках в парке Победы имени Жукова. Хоккейная коробка установлена на главной площади Кузбасса — площади Советов. Вскоре каток зальют и вокруг главной новогодней ели.

В Прокопьевске этой зимой запланировано залить девять катков, из которых четыре уже готовы. По сложившейся в городе традиции, самым популярным местом для катания снова станет площадка на территории спортивно-развлекательного центра «Солнечный». За сезон этот каток посещают более семи тысяч человек. В местном пункте проката — более 350 пар коньков. Торжественное открытие катка в «Солнечном» состоится 4 декабря.

Еще четыре хоккейные коробки зальют в Беловском районе, компанию им составят две ледовые площадки. В том числе в каток переоборудуют многофункциональную площадку на территории Вишневской школы, которая была установлена по проекту «Дни Москвы в Кузбассе».

В Ленинске-Кузнецком будут работать шесть катков. Впервые каток зальют в Парке культуры и отдыха. Уже готова для катания хоккейная коробка в микрорайоне Лесной городок, ранее отремонтированная по проекту «Твой Кузбасс — твоя инициатива». В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» этим летом также отремонтировали хоккейную коробку спортшколы «Надежда», здесь идет заливка льда. На главной площадке празднования Нового года — площади имени Валентина Мазикина — идет установка катка. Традиционно открытые ледовые площадки с прокатом спортинвентаря будут работать на стадионах «Шахтер» и «Олимпиец».

Ну и, конечно, помимо катков и хоккейных коробок в городах и районах будут обустроены лыжные и снегоходные трассы.