Кузбасский курорт вошел в топ всероссийского бизнес-рейтинга. Фото: Агентство туризма Кузбасса

Эко-комплекс «Танай», который расположен в живописных горах Промышленновского района, вошел в топ Всероссийского бизнес-рейтинга и получил награду «Лидер отрасли 2020». По итогам 2020 года санаторий эко-комплекса занял первое место в Кузбассе, восьмое место в Сибирском регионе и 119 место в общероссийском рейтинге по ОКВЭД 86.90.4 – это деятельность санаторно-курортных организаций.

Всероссийский бизнес-рейтинг – это комплексная рейтинговая программа, определяющая настоящих лидеров экономики России исключительно на основании фактических экономических показателей, предоставленных государственной статистикой. Награда была учреждена в 2006 году, чтобы поощрять «предприятия, которые достигли превосходства над конкурентами и вошли в топ рейтинга». По замыслу организаторов, статус отражает «прочную позицию предприятия на российском рынке, его надежность и авторитетность».

-Эта награда – отличный повод сказать команде эко-комплекса «Танай» огромное спасибо за титанический труд и вклад в развитие нашего предприятия, — отметила Светлана Хямяляйнен, генеральный директор. — Мы совершенствуемся, а наши успехи и достижения — главный показатель правильно выбранной стратегии развития.

Кстати, 28 ноября на курорте «Танай» стартовал горнолыжный сезон. Для гостей были организованы чемпионат по катанию на надувных плюшках, гоночный турнир на радиоуправляемых машинках, инста-челленджи, конкурсы на создание рэпа про «Танай» и на самый креативный лозунг сезона. Победители получили путевки выходного дня, ски-пассы, сертификаты на обучение катанию на горных лыжах или сноуборде и другие призы.

СПРАВКА КП

Эко-комплекс «Танай» находится в 120 километрах от Кемерова, в 130 километрах от Новосибирска и в 350 километрах от Томска. Он расположен у подножья горы Слизун Салаирского кряжа. К нынешнему горнолыжному сезону здесь подготовлены семь трасс различной степени сложности. Для новичков, в том числе детей с четырех лет, работает школа горнолыжного катания, есть две учебные трассы.