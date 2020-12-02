С заботой о животных: В Кузбассе обсудили содержание зоопарков в туристических комплексах. Фото: Агентство туризма Кузбасса

26 ноября на базе эко-комплекса «Танай» прошел круглый стол на тему: «Создание, содержание мини-зоопарков, парков живой природы при туркомплексах. Интеграция этих объектов в турпродукты Кузбасса». Вопрос действительно важный, ведь сами по себе туристические комплексы – это место для отдыха и развлечения, но вот животные – не игрушки и требуют к себе бережного и обдуманного обращения.

В работе круглого стола приняли участие представители мини-зоопарков, парков дикой природы, собачьих питомников, конно-спортивных клубов, представители туристических операторов Кузбасса, а также представители зоопарков из Красноярска и Новосибирска. Встреча проходила в очном режиме и в режиме онлайн.

Участники круглого стола обсудили вопросы, связанные с лицензированием деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах и т.д. Музей – заповедник «Томская писаница» и ООО «Лесная сказка» поделились своим положительным опытом в создании потребительского продукта. В ходе обсуждений участники говорили о необходимости создания тематического информационного ресурса о зоопарках, мини-зоопарках Кузбасса и других подобных площадках. В ходе работы были подняты и такие вопросы как проведение дальнейшей просветительской и методической деятельности по данной теме, формировании новых услуг.

Мероприятие было организовано «Мой бизнес» Кузбасс совместно с Агентством по туризму Кузбасса, ЦТ «Меридиан» и Эко-комплексом «Танай» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».