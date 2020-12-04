Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Сказку про мальчика Евсейку написал когда-то Максим Горький, а теперь ее, адаптированную, показывают на сцене новокузнецкого театра кукол «Сказ». Фото: Екатерина БАХАРЕВА

Случай с Евсейкой

Погружаемся в мир подводный вместе со смешным мальчиком.

Жил да был мальчик Евсейка. В школу ходил, буквы разные учил, цифры складывал. А в свободное время любил посидеть с удочкой на берегу речки.

Так было и в тот день: пришел Евсейка порыбачить, да заморило его солнышко. Вот и свалился мальчишка прямо в воду. Оказался Евсейка в подводном царстве - а там полным-полно рыбешек, крабов и прочих морских обитателей. И все они так и норовят пообщаться с Евсейкой. То смеются, что у него два хвоста, то спрашивают, ест ли он рыбу, то любопытствуют, как мальчик относится к мухам.

А Евсейка на вопросы отвечает да удивляется: как так получается, что он немецкому языку все никак научиться не может, а рыбий - внезапно стал понимать?

Но самое неприятное, что ни приподняться на камушке, ни подняться наверх, туда, где воздух, солнце да трава, он никак не может. А ведь мальчик-то - не рыбка, и место ему - на земле, а не под водой. Как же ему добраться до дома? И тут Евсейка придумал такую штуку, которая обязательно поможет! Как же мальчику удастся подняться на землю?

Сказку про мальчика Евсейку написал когда-то Максим Горький, а теперь ее, адаптированную, показывают на сцене новокузнецкого театра кукол «Сказ».

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

5 декабря, начало в 11.00 и 13.00

Цена билетов: от 200 до 250 рублей

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На мастер-классе можно узнать, где появились первые ловцы снов, как работает оберег, а также создать свой, авторский. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Ловец снов

Дарим друг другу добрые сны и грезы.

Вечер. Луна. Мягкая подушка и теплое одеяло. Глаза слипаются, и вот вы уже оказываетесь на тонкой границе между сном и явью. Причудливые образы порой настолько реалистичны, что их сложно отличить от настоящих, и каждый сон несет особую окраску - что-то веселое, приключенческое, романтическое. А потом - тревожное, пугающее, страшное. Как же сделать так, чтобы каждый сон был добрым или даже вещим? А все неприятные и пугающие - обходили стороной?

Ответ на этот вопрос знали индейцы: когда-то давным-давно в разных племенах стали появляться особые обереги, «силки для снов» - так буквально переводится название амулета, который сегодня известен как ловец снов. Ловцы снов могут быть разной формы, но у каждого есть нечто общее: плетеная сеть с небольшим отверстием посередине. Плохие сны, согласно преданиям, запутываются в этой плетеной паутине, а хорошие - проскальзывают в отверстие посередине. Индейцы верили, что ловцы снов ловят и плохие сны, и злых духов, которые приходят с ними, и все, что может принести несчастье - простуду или неудачу.

Давайте же отправимся на мастер-класс в Новокузнецкий художественный музей и там узнаем, где появились первые ловцы снов, зачем снизу подвешивают перышки и ленты, как работает оберег и может ли он быть произведением искусства. А заодно - и сами создадим свой, авторский оберег.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

6 декабря, начало в 11.00 и 12.00

Цена участия в мастер-классе - 300 рублей

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Волшебство советской елки

Готовимся к Новому году!

Вот и наступил последний месяц года - декабрь. А вместе с ним в каждый дом день за днем тихими шагами приходит волшебство. Грядущий праздник то манит пушистым снежком на улицу, то проносится рядом с ярким запахом мандаринов, то напоминает о себе в родительских чатах вопросами о подарках детям…

Мы же предлагаем вам отправиться в новогоднее путешествие на несколько десятилетий назад - в те времена, когда была совсем другая страна - Советский Союз. Но в той стране и дети, и взрослые тоже любили этот праздник! Они также наряжали елку - правда, игрушки и гирлянды были совершенно другими. Макушки елок украшали звезды, дети и взрослые своими руками делали подарки и сюрпризы, чтобы порадовать друг друга… И для многих людей старшего поколения те праздники - наполненные запахом живой елки и мандаринов - были самыми главными и яркими воспоминаниями о детстве.

Какими же были елки в СССР? Об этом вам расскажет Крепостюша - сказочный хозяин, охраняющий Кузнецкую крепость с незапамятных времен. Он покажет фотографии конца XIX - начала XX века: семейные портреты около рождественской елки, фотографии воспитанников учреждений, передающие атмосферу предпраздничной суеты или новогоднего утренника. Итак, идем на елку?

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

пр. Крепостной, 1, т.: (384-3) 36-00-92, 36-01-00

С понедельника по пятницу: 9.00 - 17.30, суббота, воскресенье - 10.00 - 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Новокузнецкий драматический театр приглашает на постановку спектакля «Лолита». Фото: Фрол ПОДЛЕСНЫЙ

О любви и страсти - запретной и мучительной

Что тянет Гумберта к Лолите?

Долорес, Лолита, Ло - это все одна и та же девочка. Или не девочка? Нимфетка, в которую влюбился взрослый мужчина. Его любовь тяготит и мучит, огонь страсти не согревает теплом, а сжигает дотла.

Итак, Долорес Гейз и Гумберт Гумберт. 37-летний мужчина и 12-летняя девочка. Что их объединяет? Кто они на самом деле? Гумберт - мужчина, осознающий свой порок, не сумевший, в конце концов, побороть тягу к нимфетке. А в Долорес неимоверным образом уживаются обычная девочка на пороге взросления и женщина, увлеченно играющая в опасную игру со взрослым мужчиной.

Не нужно выносить вердикт героям набоковской «Лолиты» - они сами себе его вынесут. Давайте просто погрузимся в мир «княжества у моря», созданного больным воображением Гумберта, и попробуем понять, что же кроется за внешней оболочкой влечения 12-летней девочки и 37-летнего мужчины.

Спектакль поставлен по пьесе американского драматурга Эдварда Олби, написанной по мотивам самого знаменитого романа Набокова.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

5 декабря, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 800 рублей