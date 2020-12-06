Где в Кемерове на Новый год 2021 можно будет запускать фейерверки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие кемеровчане планируют на Новый год 20201 запускать фейерверки. Мы расскажем вам, где это можно сделать безопасно.

До Нового года 2021 осталось чуть больше трех недель, и многие кузбассовцы уже вовсю готовятся к празднику. После традиционного застолья кемеровчане планируют и небольшие запуски фейерверков. мпециалисты управления по делам ГО и ЧС города Кемерово назвали места, где это можно сделать безопасно.

Центральный район

- площадка, сквер на улице Коммунистическая перед зданием Кемеровского МАУ «Дворец молодежи»;

- площадка, ПКиО «Антошка» (набережная реки Искитимка);

- площадка, ПКиО «Парк Победы имени ГЖукова» (набережная реки Искитимка);

- площадка, Площадь Пушкина

- площадка улица Набережная реки Томь, ограниченная улицей Арочная и ПКиО «Парк чудес»;

- площадка, Пионерский бульвар (центральная часть) от строение №4 до проспекта Ленина;

- площадка, ограниченная проспектом Ленина, улицами Красноармейской, Соборной, река Искитимка;

- площадка, сквер имени Резникова (парковая зона со стороны детской железной дороги);

- площадка, улица Кирова, площадь перед МСАУ «стадион «Химик»;

- площадка, проспект Притомский, строение №70 (развлекательный комплекс «Золотой берег»;

- площадка, улица 4-я Заречная, строение №54 (кафе-клуб «Чайка»).

Ленинский район

- площадка, бульвар Строителей (центральная часть, на участках ограниченных: проспектом Московский и проспектом Октябрьский; проспектом Октябрьский и проспектом Ленина; проспектом Ленина и проспектом Химиков; от строения №45 до строения №49);

- площадка, проспект Химиков, территория парка Кузбасский.

Рудничный район

- площадка, пересечение проспекта Шахтеров и улицы В. Терешковой;

- площадка, аллея от проспекта Шахтеров до улицы Институтская (напротив территориального управления Рудничного района);

- площадка, пересечение проспекта Кузбасский и улицы Серебряный бор, правая сторона;

- площадка, ДК Боровой, улица Городецкая, 1;

Заводский район

- площадка, привокзальная площадь у железнодорожного вокзала;

- площадка, пересечение улицы Пролетарская и улицы Федоровского;

- площадка, улица Сибиряков-Гвардейцев, стадион «Сибиряк» стоянка автотранспорта;

- площадка, сквер «Новорожденных» (улица Свободы);

- площадка, проспект Молодежный, сквер у торгово-развлекательного центра «Гринвич»;

- площадка, центральная часть улицы Патриотов, от улицы С. Тюленина до улицы Ю. Двужильного;

- площадка, улица Дружбы, напротив строения №35-Б.

Жилой район Ягуновский, Пионер

- площадка сквера Храма святого равноапостольного князя Владимира улица Пионер, 4;

- площадка парка Победы (ВОв) улица Белозерная;

Кировский район

- площадка, улица 40 лет Октября, №18 площадь перед зданием МАУ «Дворец культуры имени 50-летия Октября;

- площадка, улица Леонова, ограниченная домом №19, №24, №24а;

- сквер по улице Халтурина, ограниченный домами № 35а-37а.

Жилой район Кедровка

- площадка, улица Стадионная, (стадион «Открытчик»).

Жилой район Лесная поляна

- площадка, проспект В. Михайлова (разворотная автобусная площадка на конечной остановке).

О возгорании городских ландшафтов незамедлительно сообщите по телефону единой диспетчерской службы города – 01 (для абонентов сотовой связи -112) звонок бесплатный.