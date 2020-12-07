Решение долгоиграющей проблемы: ликвидирована первая горная выработка участка «Шахтоуправление Анжерское»

Анжеро-Судженск долгие годы считался одним из центров угольной добычи в Кузбассе. Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит».

Последнее угледобывающее предприятие в городе закрылось в 2015 году, а промышленные сооружения и горные выработки остались без присмотра. Впрочем, обо всем по порядку.

Своему бурному развитию в Советское время Анжеро-Судженск обязан угольным месторождениям, обнаруженным в конце 19 века. Уже в начале 20 столетия здесь добывалось свыше 98% угля Кузбасса.

Во время Великой Отечественной войны город стал крупным центром угольной промышленности. Тогда в Анжеро-Судженске функционировали две шахты — «Анжерская» и «Судженская». Поскольку фронт остро нуждался в коксующемся угле, в 1943 году было принято решение ввести в эксплуатацию третью шахту — «Физкультурник». Работы велись в сложных горно-геологических условиях. На шахтах трудились мужчины, женщины, старики и дети.

В годы Великой Отечественной войны Анжеро-Судженск добывал уголь для нужд фронта. Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит».

После войны город продолжал набирать производственную мощь. «Старшее поколение Анжеро-Судженска привыкло гордиться славными трудовыми подвигами. В советские годы город «гремел» на всю страну! В 1974 году анжерские шахтеры добыли более 6,5 млн т угля. О наших рекордах знали в Москве и регулярно награждали. И было за что! Работа шахтера не только тяжелая, но и опасная, требующая стойкости и выносливости», — рассказал кандидат технических наук, автор книги «Книга памяти шахтеров Анжерского района Кузбасса» Сергей Кондратьев.

Анжерские шахтеры после трудовой смены (70-е годы). Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит».

К 2005 году большинство угледобывающих предприятий были закрыты, а два работающих — ш/у «Сибирское» и «Физкультурник» — объединили в «Шахтоуправление Анжерское». Объем добычи в 2005 году составил 1,4 млн т, в 2012 г. — в три раза ниже. У предприятия несколько раз менялся собственник, а в 2015 году «Шахтоуправление Анжерское» прекратило свое существование.

«Шахтоуправлеие Анжерское», декабрь 2020 года. Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит».

С тех пор оно представляет немалую опасность для людей. Предприятие законсервировали, однако геофизическое обследование опасных зон проведено не было, за шахтоуправлением никто не следил.

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу выбрал «Сибантрацит» победителем конкурса на право пользования участком Верхнетешский в Новокузнецком районе. Месторождение выставлялось на торги с обязательством провести ликвидационные работы на «Шахтоуправлении «Анжерское». Первый этап уже завершен.

Сейчас одна горная выработка полностью ликвидирована. Подземными и грунтовыми водами затоплены все выработки шахтоуправления. Всю площадь участка недр — 60 кв.км— обследовали геотехники, выдано заключение об опасных зонах, ведутся мероприятия по приведению их в неопасное состояние с целью дальнейшего списания. Во избежание затопления близлежащих территорий организован самоизлив шахтовых вод из скважин.

Ликвидационные работы на участке «Шахтоуправления Анжерское». Фото: Пресс-служба ООО «УК «Сибантрацит».

Местные жители говорят, что очень ждали ликвидационных работ.

- Я живу в Анжеро-Судженске 32 года. Как только угледобывающие предприятия начали закрывать, то все постройки пришли в запустение. И вроде бы территория огороженная, охраняемая, но мы понимаем, что город буквально «стоит» на шахтах, поэтому очень важно провести все исследования и закрыть предприятия согласно всем техническим регламентам. У меня двое внуков, и теперь я могу отпускать их гулять на улицу, не боясь за их безопасность, - поделилась местная жительница Ирина Александрова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства в Анжеро-Судженске при «Опоре России».

В 2021 году мероприятия на шахтоуправлении «Анжерское» продолжатся. Будут ликвидированы еще три горные выработки и их вентиляционные каналы, демонтированы наземные сооружения, организовано наблюдение за провалоопасными зонами и уровнем подземных вод на территории шахтоуправления. План работ рассчитан на пять лет — до 2025 года. За это время все 20 горных выработок будут ликвидированы. Также «Сибантрацит» взял на себя обязательства по расселению людей из ветхого и аварийного жилья, расположенного в непосредственной близости к участку «Шахтоуправление Анжерское», до 2030 года.