В Кузбассе начинается вакцинация от коронавируса: кому поставят прививку в первую очередь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе начинается вакцинация от коронавируса, уже решено, кому поставят прививку в первую очередь.

В Кузбассе стартует плановая вакцинация от коронавируса. Об этом в ходе совещания сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Прививать население начнут со среды, 9 декабря. В регион уже поступила первая партия вакцины «Спутник V» — это тысяча доз для вакцинации взрослого населения в возрасте от 18 до 60 лет.

Как в свою очередь сообщил заместитель губернатора Алексей Цигельник, певыми привиться смогут медицинские работники, педагоги, социальные работники и волонтеры. -Основным условием для вакцинации является отсутствие антител, поэтому всех желающих сначала протестируют, — добавил он.

Также Алексей Цигельник сообщил, что обсуждается поставка в Кузбасс вакцины «ЭпиВакКорона», которая разработана в новосибирском центре «Вектор». По мере поступления новых доз будет решаться вопрос о вакцинации населения в возрасте 65 лет и старше. Сейчас в больницах региона подготовлены холодильные камеры, в которых можно разместить до 30 тысяч флаконов. На случай поставки больших партий зарезервировано холодильное оборудование на промышленных и сельхозпредприятиях.