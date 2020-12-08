Вопросы ЖКХ и благоустройства чаше всего решают кемеровчане на платформе «Кузбасс Онлайн» Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жители Кемерова активно пользуются цифровой платформой «Кузбасс Онлайн» и, как оказалось, чаще всего решают с ее помощью вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Как рассказали в мэрии, на прошлой неделе жители областного центра отправили в платформу более 140 сообщений. Так, на улице Назарова, 4 и проспекте Шахтеров, 89 службы закрыли колодцы. А на улице Белозерной и в районе дома по улице Инициативной, 94 специалисты МБУ «Кемдор» очистили лестничные сходы от снега. Также по обращениям восстановлено освещение над подъездами козырьков по проспекту Ленина, 73 и улицы Терешковой, 50.

Всего же более 22 тысяч кемеровчан отправили в приложение 5874 сообщения.

Напомним, что открытая городская площадка «Кузбасс Онлайн» была создана в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» и национального проекта «Жилье и городская среда». Ее главной целью является обеспечение оперативной работы региональных и муниципальных властей с сообщениями граждан. Жители областного центра решают вопросы ремонта дорог, работы общественного транспорта и многое другое. Для наглядности в программе можно прикрепить фотографии к обращению.

Также на платформе размещается актуальная информация о плановом отключении водоснабжения, сроках ремонта дорог, дворов и коммунальных сетей, культурно-массовых мероприятиях в городе. Большой интерес у жителей вызывают опросы и голосования по выбору объектов благоустройства, названий остановок, схемы организации движения общественного транспорта, возможности участия в городских акциях. Публикуются новости о важных городских и региональных событиях.

А в модуле «Градостроительные планы» кемеровчане могут увидеть фотографии, информацию о проектах, локации на карте, а также даты этапов строительства новых городских объектов.