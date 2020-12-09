Опрос: Знаете ли вы о Виртуальном концертном зале в библиотеке имени Федорова?

библиотека идет в ногу со временем и в ней постоянно появляются новые возможности для читателей. Фото: Государственная научная библиотека имени Василия Федорова

В Государственной научной библиотеке Кузбасса имени Василия Федорова 19 октября был торжественно открыт виртуальный концертный зал. Событие было приурочено к 100-летнему юбилею старейшей библиотеки Кузбасса. В момент создания это была Щегловская городская библиотека.

За прошедший век учреждение не только сменило свое название, но стало крупнейшей в регионе. Нигде больше нет столько книг и возможностей, как в «Федоровке». Что особенно важно – библиотека идет в ногу со временем и в ней постоянно появляются новые возможности для читателей. И виртуальное обслуживание посетителей уже стало делом привычным.

Виртуальный концертный зал рассчитан на 65 мест. Высокопрофессиональная техника позволяет увидеть онлайн трансляции, записи из концертных залов всего мира. Специальное оборудование стоимостью в 1 миллион рублей, приобретенное в рамках национального проекта «Культура», создает эффект полного присутствия на настоящем концерте.

Ежемесячно проводится по 4 мероприятия.

В декабрьской программе виртуального концертного зала – произведения Фредерика Шопена, оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь», выступление академического хореографического ансамбля «Березка», цикл «Времена года» Йозефа Гайдна.