Ограбление века: налетчик с кофтой на голове обчистил магазин в Кемерове. ФОТО: кадр видео Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Ограбление века произошло в Кемерове. Здесь грабитель использовал искусный камуфляж из носков и кофты, чтобы остаться неузнанным. Однако он просчитался.

По какой именно причине мужчина решился на ограбление, пока не известно. Но ясно одно: он очень хотел остаться неузнанным. Кемеровчанин обмотал вокруг головы синюю кофту, оставив открытыми лишь глаза. Перчаток под рукой не оказалось, поэтому мужчина надел вместо них стильные белые носки – чтобы не узнали по отпечаткам пальцев. И в одной футболке заявился в магазин.

Уверенной походкой он зашел в кассовую зону, осмотрелся и, несмотря на неудобные носки на руках, схватил кассовый лоток с пятью тысячами рублей и был таков.

Продавец, хоть и опешила от такого маскарада, нажала на тревожную кнопку, и вскоре в магазин прибыли стражи порядка. Они внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и отправились на поиски преступника. Первым, что обнаружили росгвардейцы, был кассовый лоток. Разумеется, без денег. А от него шли следы в сторону общежития.

Стражи порядка пошли по ним и дошли до общежития. Рядом со зданием находился молодой человек. Он увидел росгвардейцев и тут же попытался убежать. Стражам порядка такое поведение показалось подозрительным, и они тут же бросились догонять мужчину. Как оказалось, не зря. Ведь это именно он в дерзком камуфляже из кофты и носков взял кассу магазина. К слову, похищенные купюры все еще были при нем.

- Грабителем оказался ранее судимый за побои и незаконный оборот наркотиков 22-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам правоохранительных органов.