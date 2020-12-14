В Кузбасской ГСХА прошла стратегическая сессия «Сельский дом»

Стратегическая сессия в рамках реализации программы «Сельская ипотека» прошла 11 декабря в Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА). Мероприятие открыла врио ректора Екатерина Ижмулкина. В качестве экспертов выступили Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов, Директор Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев, руководитель организационного отдела Министерства строительства Кузбасса Анна Лурье, генеральный директор ООО «Нооцентр» Олег Герасимов, представители застройщиков, студенты КузГТУ и Кузбасской ГСХА.

На мероприятии обсудили темы, которые интересуют всех и каждого – «Сельский умный дом». Как разобраться в преимуществах села и города? Как создать условия, при которых выпускник сельскохозяйственной академии или технического университета захочет приехать работать на успешное предприятие в сельскую местность Кузбасса или запустить там собственный стартап? Как построить экологическую и социальную систему, интересную для молодёжи?

«Решению обозначенных вопросов способствует новая федеральная программа «Комплексное развития сельских территорий». В эту программу входят не только подпрограммы развития социальной и инженерной инфраструктуры на селе, но и впервые появившаяся в нашей стране программа сельской ипотеки, а также программа поддержки кадров на селе», - сказала в своём вступительном слове врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.

Студенты Кузбасской ГСХА уже сегодня имеют возможность в полной мере ощутить на себе действие программы кадровой поддержки. В академии второй год успешно работает стипендиальная программа, лучшие студенты получают дополнительные стипендии в размере 12 500 рублей от АО «Россельхозбанк».

Кроме того, академия совместно с РСХБ запускает проект по развитию малого бизнеса на селе – «Школа фермеров». Скоро в вузе появится и именная аудитория от банка. А уже с нового года в академии при финансовой поддержке Россельхозбанка начинает функционировать кампусная система на основе брендированной карты, которая позволит сотрудникам и студентам пользоваться не только внутренним функционалом вуза – посещать лекции, библиотеки, научные центры, но и объединит в себе читательский, студенческий билеты и банковскую карту.

После планёрного заседания участники сессии разошлись по тематическим площадкам. Целый день модераторы проекта - сотрудники академии: Александр Логов, Александра Декина и Николай Маринов занимались с ними проектной деятельностью по таким направлениям, как: «Каким должен быть сельский дом: типовые проекты», «Умный сельский дом», «Социальная инфраструктура и логистика», «Инженерная инфраструктура: деревня будущего», «Маркетплейс».

По итогам совместной работы участники мероприятия защитили разработанные в группах проекты.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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