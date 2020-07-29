Индекс Ильфа и Петрова: Кемерово занял первое место по количеству ТРЦ

Помните, у Ильфа и Петрова в «12 стульях» в уездном городе N было потрясающе много парикмахерских и бюро похоронных процессий? А как сегодня обстоят дела с количеством ТРЦ, цирюлен, секс-шопов и микрофинансовых организаций? Входят ли Кемерово и Новокузнецк в первые десятки рейтингов? Ответ на этот вопрос дает индекс Ильфа и Петрова.

Что такое «индекс Ильфа и Петрова»? Это своеобразный рейтинг городов с населением более 500 тысяч человек по количеству цирюлен, ресторанов и кафе, фитнес-залов и магазинов с товарами для охоты и рыбалки. Как сообщает kp.ru, Кемерово возглавил в этом рейтинге раздел по количеству ТРЦ на каждые 10 тысяч населения. Да и вообще, областной центр и Новокузнецк частенько мелькают в первых десятках по разным показателям.

Как оказалось, и Кемерово, и Новокузнецк - вполне себе уютные провинциальные города среди тех, что насчитывают более 500 тысяч человек населения. Областной центр, как уже было сказано, лидирует в рейтинге городов по количеству ТРЦ: здесь таких 12, то есть по 0,21 на каждые 10 тысяч населения. Даже в столице нашей родины этот показатель лишь 0,05 ТРЦ на каждых 10 тысяч человек! Новокузнецк со своими девятью ТРЦ в этом списке на шестом месте.

Где же берут кузбассовцы средства на это? В микрофинансовых организациях! Кемерово находится на второй строке рейтинга по этому показателю. Здесь 86 контор, выдающих быстрые займы, по 1,53 на каждые 10 тысяч человек. Новокузнецк - на восьмом с 65 микрофинансовыми организациями и показателем 1,17. Кстати, на первом месте в этом рейтинге наши соседи-иркутяне. В первую десятку вошли также Томск и Барнаул.

Очень уважают спорт в обоих крупнейших кузбасских городах. По количеству фитнес-клубов Кемерово находится на пятой строке рейтинга с 57 клубами и показателем 1,02. Строкой выше, на 4-м месте, Новосибирск и его 166 клубов. В первой десятке также Барнаул. Больше всего спортивных организаций в Иркутске - 103. А вот в Новокузнецке спорт любят меньше - по количеству учреждений спортивного характера город с его 27 клубами лишь на 31-м месте.

Зато в Новокузнецке весьма развит похоронный бизнес. Благодаря 46 похоронным бюро город занимает четвертую строку рейтинга. Любят хоронить в Омске, Иркутске, Новосибирске - все эти города в первой десятке.

Стричься, делать маникюр и ходить на рыбалку не любят в обоих городах. Согласно индексу Ильфа и Петрова, по маникюрным салонам Кемерово находится на 29-м месте, Новокузнецк - на 34-м. 437 парикмахерских отправляют Новокузнецк на 32-е место, а пять барбершопов - на почетное последнее, 37-е, место.

Любителей охоты и рыбалки в обоих городах не радуют. В Кемерове лишь 4 магазина с товарами для охоты, поэтому город занимает 29-е место. А вот соседний Новосибирск с 26 магазинами находится на 6-м месте.

По рыболовецким товарам Кемерово на 29-м месте с 38 магазинами, а Новокузнецк - на 36-м с 22.

А вот звание самого подстриженного, ухоженного, любящего вкусно поесть, покурить кальян и сходить в секс-шоп, согласно рейтингу, у Краснодара.