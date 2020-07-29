Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Воспоминания в год 75-летия

Идем на выставку и оцениваем вклад Кузбасса в годы войны.

В Кемеровском областном краеведческом музее продолжает работать выставка «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны», где отражен колоссальный вклад жителей региона с 300-летней историей в Великую Победу. Документы, награды, фотографии, личные вещи красноармейцев рассказывают о боевом пути фронтовиков-кузбассовцев и воинских соединений, сформированных в Кемеровской области. Здесь можно узнать об участии наших земляков в крупнейших сражениях и боевых операциях Великой Отечественной войны - битве под Москвой, обороне Ленинграда, Сталинградском сражении, битве на Курской дуге.

Раздел «Они дошли до Берлина» посвящен кузбассовцам-участникам заключительного сражения войны. Самый известный из них - это имя знают далеко за пределами Кемеровской области - Николай Масалов. Он явил миру удивительный подвиг человечности: спас немецкую девочку во время уличных боев в Берлине. Кузбассовец вдохновил скульптора Вучетича на создание знаменитого монумента «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, где изображен воин с девочкой на руках.

В экспозиции показана громадная роль региона как промышленного центра, принявшего в годы войны многие эвакуированные предприятия, а также самого крупного поставщика угля и металла для нужд фронта.

Уделено внимание и подвигу фронтовых врачей, которые спасли тысячи солдатских жизней в полевых госпиталях и даже на поле боя.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел военной истории)

Притомская набережная, 1а

Понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00, т.: (384-2) 36-86-59

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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Сотрудники «Красной Горки» предлагают пять увлекательных путешествий во времени, связанных с историей города, а также самого региона.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Путешествия во времени

Отправляемся в автобусные экскурсии с музеем-заповедником «Красная Горка».

Еженедельно по средам и субботам кемеровчане и гости города смогут отправиться в экскурсионный тур на музейном автобусе.

Сотрудники «Красной Горки» предлагают пять увлекательных путешествий во времени, связанных с историей города, а также самого региона, которому в следующем году исполняется 300 лет.

Заглянуть в прошлое Кемерова на экскурсии «Город, рожденный углем» - это значит увидеть знаковые исторические достопримечательности - старый железнодорожный вокзал, Дворец труда, площадь Волкова, узнать об истоках зарождения промышленности в Кузбассе.

Преодолеть дистанцию в 100 лет возможно на тематическом туре «От Красной Горки до Лесной Поляны».

Путешествия в реальном времени не менее интересны и познавательны. Познакомиться с самыми романтическими местами города, полюбоваться панорамой вечернего Кемерова, а также узнать о новых проектах поможет обзорная экскурсия «Вечерний Кемерово».

«Кемерово многоконфессиональный» - это автобусный тур в сопровождении экскурсовода по духовным объектам Кемерова.

Интересна и экскурсия «Дорога к храму», где расскажут об истории создания, развития и становления православного храма Блаженной Ксении Петербургской с возможностью побывать на источнике, освященном в честь святой Ксении.

Музей-заповедник «Красная Горка» (место отправления - драмтеатр), т.: (384-2) 45-46-46

Среда, воскресенье

Цена билетов: 250 рублей

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Всю душу выплесну в слова…

Отправляемся на выставку, посвященную Сергею Есенину.

Кемеровский региональный центр Президентской библиотеки подготовил виртуальную выставку к юбилею русского поэта Сергея Есенина, подаренного нам Серебряным веком, - «Всю душу выплесну в слова». Доступ к нему организовала Кемеровская областная библиотека имени Федорова, которая по праву считается одним из хранителей уникальной 300-летней истории Кузбасса.

В год 125-летия со дня рождения поэта, чья яркая и стремительная жизнь оставила глубокий след в истории русской литературы, предлагаем вспомнить его великолепные лирические стихи, посмотреть его глазами на прекрасный мир русской природы.

Сейчас, в разгар лета, самое время вспомнить о певце «страны березового ситца». Еще до Есенина береза считалась неофициальным символом России и русского народа. Но именно в его поэзии береза и Россия воспринимаются как части единого целого, и во многом благодаря ему береза во всем мире является одним из главных символов всего русского.

Пронзительные и невероятно мелодичные стихотворения о России, о ее природе, о любви - недаром у Сергея Есенина так много искренних читателей и неспроста написано много песен на его стихи. Материалы выставки познакомят с биографией и основными вехами творческого пути Есенина, содержат аннотированную рекомендательную библиографию на основе фонда изданий главной библиотеки Кузбасса, позволят проверить знания о поэте в форме интерактивной викторины.

Посетить виртуальную выставку можно здесь >>

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Кемеровский театр драмы приглашает маленьких зрителей и их родителей посмотреть добрую сказку.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

А у вас какие сны?

Смотрим сказку о добром волшебнике Оле-Лукойе.

Кемеровский театр драмы вписал очередную страницу в богатую 300-летнюю историю культуры Кузбасса, поставив сказку для маленьких зрителей и их родителей.

Каждую ночь маленьких детей и всех хороших людей навещает добрый волшебник Оле-Лукойе. Он приходит в носках и колпаке. На нем короткая курточка, а под мышкой - два больших зонта. На одном нет ничего, а на другом - красивые картинки. Он раскрывает цветной зонт над послушными детьми, тогда им снятся чудесные сказочные сны. Непослушным детям Оле-Лукойе открывает зонт без картинок, поэтому эти дети проводят ночь без сновидений. Он входит тихо-тихо, совсем неслышно, собирает добрые сны и исполняет самые заветные желания.

Главный герой спектакля Кристиан пройдет сложные испытания, встретившись с Духом прожигателя жизни и старьевщиком Блаке, но, проснувшись, сохранит свое доброе сердце, любовь к ближним и тепло домашнего очага. Приготовьтесь вместе с героями сказки загадать желание и совершить увлекательное путешествие в волшебные сны!

Отправляемся на виртуальный спектакль - сюда >>

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В ходе мероприятия участники вспомнят разные виды игр: подвижные, интеллектуальные, командные, настольные, обучающие, дворовые. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Выходи играть!

Вспоминаем старые дворовые игры детства и знакомимся с новыми.

Кемеровская библиотека для детей и юношества предлагает кемеровчанам вспомнить об интересных играх детства - дворовых, когда еще интернета не было и в помине. И поверьте, это очень интересно.

Да, конечно, лет так 300 назад, когда только образовался Кузбасс, о них еще не знали, да и сейчас, в век высоких технологий, уже некоторые не помнят, но это как раз та традиция, к которой вернуться будет очень даже весело.

В ходе мероприятия участники вспомнят разные виды игр: подвижные, интеллектуальные, командные, настольные, обучающие, дворовые. А еще - узнают историю происхождения некоторых хорошо известных сегодня игр: в какой стране и в какое время зародились, как назывались первоначально, способ распространения в мире и проследят взаимовлияние культур, познакомятся с играми народов России и мира. У присутствующих будет возможность научиться играть в подвижные веселые игры разных национальностей: русских, белорусов, татар. И - проявить интеллектуальные и физические способности - быстроту, ловкость, а также умение работать в команде.

Библиотека для детей и молодежи

ул. Арочная, 21а

6 августа, начало в 11.00

Вход свободный