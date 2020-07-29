Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Как рождается огонь?

Соединяем искусство плавки металла и художественное искусство.

Совсем недавно в Новокузнецке праздновали День металлурга. Еще бы! Ведь металлург - наряду с шахтером - основная профессия в регионе. К слову, металлургия в том или ином виде, так же, как и угледобыча, давно известна в Кузбассе. А ведь региону совсем скоро - уже в следующем году - исполнится 300 лет! Оттого-то и гордятся своими профессиями сегодняшние кузбассовцы.

В честь профессионального праздника специалисты Новокузнецкого художественного музея провели экскурсию по КМК. В этой необычной экскурсии соединились рассказы металлургов и то, как эту профессию отразили на своих полотнах художники. Ладислава Авдеева - научный сотрудник музея - расскажет о людях славной профессии, 100-метровых рельсах, объяснит, почему в московском метро есть станция «Новокузнецкая». А еще поведает, можно ли было пить прямо из чайника и зачем рабочие солили газировку.

Возможно, что отраженный в картинах труд металлургов даст повод гордиться своими родителями представителям нового поколения. А кто-то, глядя на картины и такие знакомые индустриальные пейзажи, вспомнит то время, когда и сам заступал на трудовую вахту по заводскому гудку.

Посетить виртуальную экскурсию можно здесь >>

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Экскурсанты отправятся на прогулку на Верхнюю Колонию - именно там в 1930-х годах расположился поселок для инженерно-технических работников.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Верхняя Колония и ее тайны

Шагаем по когда-то популярному району Новокузнецка.

У каждой эпохи есть свои приметы, отражающие дух времени, характер людей, их стремления и идеалы. Одна из таких примет - улицы и дома, в которых живут люди. Вот, например, Новокузнецк: через год, в 2021 году, здесь, как и во всем регионе, будут отмечать 300-летие Кузбасса. Год за годом Новокузнецк менялся: на смену деревянным домам пришли построенные из кирпича. А вместе со строительством Кузнецкого металлургического комбината началась его новая история. Именно о ней в преддверии 300-летия Кузбасса и идет речь во время пешеходной экскурсии, посвященной Верхней Колонии.

Экскурсанты отправятся на прогулку на Верхнюю Колонию - именно там в 1930-х годах расположился поселок для инженерно-технических работников. Район был по-настоящему элитным: с фонтаном, садом, гостиницей для иностранных специалистов. Однако со временем все изменилось, и центр активной жизни кузнецкстроевцев переместился туда, где сейчас находится старый центр города.

Но жизнь на Верхней Колонии по-прежнему идет своим чередом. За полтора часа - а именно столько длится пешая прогулка-экскурсия - вы узнаете все о расцвете и упадке Верхней Колонии, побываете в поистине сакральных местах, увидите место, где учились будущие летчики и парашютисты и многое другое.

Напоминаем: на экскурсию нужно надеть маску и помнить о социальной дистанции.

Место сбора: площадь Побед, возле танка Т-34

Справки по телефону: (384-3) 74-18-04

30 июля, начало в 19.00

Цена билетов: 150 рублей

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Специалисты Новокузнецкого краеведческого музея расскажут на виртуальной экскурсии о быте шорцев. Фото: Новокузнецкий краеведческий музей

Зачем девушке абыл?

Знакомимся с жизнью древних жителей земли Кузнецкой.

История Кузбасса насчитывает 300 лет - как раз в 2021 году мы будем отмечать эту дату. Однако и до этого на земле Кузнецкой жили люди - коренные народы. Одни из них - шорцы. К слову, в литературе их называли кузнецкими татарами, черневыми татарами и даже шорамы.

Кузнецкими татарами шорцев назвали русские служилые люди в начале XVII века, встретив их в верховьях Томи. Тогда их поразило высокое мастерство железоделанья. К слову, в Новокузнецком краеведческом музее хранится макет железоплавильной печи, которую создал Конкордий Евреинов.

Но не только кузнечным делом занимались шорцы. Жили они тайгой, охотой. Причем на охоту уходили на долгое время, а потому и готовились к ней основательно. А еще - обрабатывали землю. К слову, мотыгу, которую называли абыл, девушкам давали как приданое.

Как плавили железо шорцы? Какое оружие брали на охоту? Как обустраивали временные жилища и как приманивали зверя, когда охотились? И какие инструменты использовали при обработке земли? Обо всем этом рассказывают специалисты Новокузнецкого краеведческого музея.

Отправляемся в Новокузнецкий краеведческий музей онлайн - сюда >>

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Новокузнецкий театр кукол «Сказ» приглашает зрителей заглянуть за кулисы. Фото: Театр кукол «Сказ»

В гостях у «Сказа»

Отправляемся в закулисье вместе с Полоскиным.

Благодаря куклам наша жизнь становится ярче, проще и интереснее. В детстве мы играем в кукол - и в игре прорабатываем разные сценарии. Во взрослом возрасте уже ищем поддержки в куклах-оберегах. А ведь есть и куклы, которые выступают в театре. Эта традиция идет издавна, но она жива и сегодня, накануне 300-летия Кузбасса. И продолжает ее новокузнецкий театр кукол «Сказ». Давайте же заглянем за кулисы и посмотрим, как это происходит, а потом отправимся на открытую площадку и посмотрим спектакль, которые разыграют куклы и люди.

У новокузнецкого театра кукол «Сказ» есть свой символ - тигренок Полоскин. Он все-все знает не только о куклах, которые являются главными актерами, но и о людях, которые оживляют кукол. К слову, на сцене выступают не только куклы, но и… руки! Многое скрывают кулисы - но мы сегодня во время виртуальной экскурсии заглянем туда!

А пока актеры репетируют и ждут начала театрального сезона на сцене, мы с вами отправимся на открытые уличные площадки. В течение недели новокузнечане - дети и взрослые - смогут посмотреть буффонаду «Жила-была Лень» на уличных сценах. Так, 29 июля, в 16.00, представление будет проходить на сцене возле планетария. 30 июля, в 16.00, показ спектакля состоится на сцене в саду Алюминщиков в Кузнецком районе. А 31 июля артистов следует искать в 16.00 в саду Металлургов в Заводском районе. Вход - свободный!

Отправляемся в закулисье Театра кукол «Сказ» - сюда >>

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Специалисты Новокузнецкого художественного музея предлагают при помощи ниток и разноцветного пластилина сделать свою чудо-птицу. Фото: Новокузнецкий художественный музей

Чудо-птица, нитки и пластилин

Создаем волшебную птицу своими руками.

Кузбасс славится не только своими богатыми недрами, мастеровитыми людьми, но и прекрасной природой. Завораживающие таежные виды, чудесное пение птиц, воздух, наполненный ароматами трав или свежестью после дождя… Таков Кузбасс! Кстати, в следующем году исполняется 300 лет с того времени, как он получил свое название.

Но есть и еще одно богатство на земле Кузнецкой - талантливые люди, которые во всем видят красоту. Это их воображение создает удивительных сказочных птиц и зверей, это они сочиняют волшебные сказки и песни. И это в их руках обычные кусочки глины или сухие ветки обретают форму и будто оживают.

Продолжают традиции мастеров и наши современники. Вот, например, специалисты Новокузнецкого художественного музея предлагают при помощи ниток и разноцветного пластилина сделать свою чудо-птицу. Итак, нам понадобятся пластилин четырех цветов, стеки и обычные нитки. И еще - немного терпения. А дальше - всего лишь делайте так, как показывают мастера!

Посмотреть мастер-класс онлайн можно здесь >>