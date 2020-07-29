Где в Кемерове построят новые детские сады

До конца 2020 года в Кемерове закончат строительство четырех новых детских садов. Работы на объектах ведутся в соответствии с графиком - в этом убедились сотрудники министерства строительства Кузбасса, которые 28 июля побывали на стройплощадках.

Внутреннюю чистовую отделку сейчас заканчивают в здании детского сада в Центральном районе Кемерова, в микрорайоне 7б. Параллельно ведется устройство бассейна, монтаж оборудования для пищеблока и благоустройство территории. Для малышей подготовят залы для занятий музыкой и физкультурой, а укреплять свое здоровье они смогут в специальной соляной комнате. Специалисты оценивают готовность объекта на 80 процентов. Ходить в этот садик будут 200 детей. На его строительство направили 300 миллионов рублей: 249 миллионов - из федерального бюджета, 51 миллион - из областного.

Строители возводят стены детского сада на 258 мест. Фото: пресс-служба АПК

Второй детский садик, который по планам должен быть построен в этом году, возводят в микрорайоне 15а Центрального района Кемерова. Он больше предыдущего, после открытия сюда будут ходить 258 детей. Бассейн и соляная комната здесь также будут, а кроме того, кабинет робототехники, живописи, экономики и математического развития. Отличием садика станет то, что здесь будет создана специальная группа для детей с нарушениями развития и опорно-двигательного аппарата. Помещения для таких ребят оснастят дополнительным оборудованием, пандусами, а для транспортировки детей между этажами предусмотрен лифт. Пока же здесь ведут кладку стен, монтируют плиты перекрытий первого этажа, проводят наружные инженерные сети. Четверть всех строительных работ уже завершена. На строительство садика направили более 311,1 миллиона рублей, из них 301,8 миллиона составляют средства федерального бюджета, 9,3 миллиона выделили из бюджета Кузбасса.

Еще два детских садика получат жители жилого района Лесная Поляна. Строят их в микрорайоне № 2. Сейчас на объектах обустраивают кровли, внутренние и наружные инженерные сети, устанавливают оконные блоки и ведут черновую отделку помещений.

Каждый садик рассчитан на 350 ребятишек. В обоих будут бассейны. Обойдутся они в 737,3 миллиона рублей, в том числе 715,2 миллиона - это деньги из федерального бюджета и 22,1 миллиона - из средств области.

В новом детском саду заканчивают отделку стен. Фото: пресс-служба АПК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Сейчас в Кузбассе строят сразу 15 новых детсадов, 14 из них - в рамках нацпроекта «Демография». Это современные комфортные дошкольные учреждения, с бассейнами, соляными комнатами, тематическими игровыми зонами для профориентационного воспитания. Здания для детских садов должны соответствовать самым высоким стандартам, поэтому специалисты контролируют возведение объектов на всех этапах, помогают оперативно решать возникающие вопросы».

Сергей ЦИВИЛЕВ, губернатор Кузбасса.