2020-07-30T04:55:01+03:00
Общество

В двух кузбасских городах появятся тротуарные фонтаны

Их запуск запланирован на август
Екатерина РОМАНОВА
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В двух кузбасских городах появятся тротуарные фонтаныВ двух кузбасских городах появятся тротуарные фонтаныФото: Екатерина РОМАНОВА
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Сразу два новых фонтана появится в Кузбассе в августе. Один из них расположен в областном центре, а другой – в Междуреченске.

В Междуреченске зона отдыха с новым тротуарным фонтаном, у которого нет открытого бассейна, находится в самом центре города, на площади Праздничной. Сейчас здесь вовсю идут работы по благоустройству. Кроме фонтана в новой зоне отдыха проложат сеть пешеходных дорожек, установят скамейки. Кроме того, здесь появится сцена для проведения городских праздников. На благоустройство зоны отдыха направлено 35,2 миллиона рублей, причем большую часть расходов на себя взяли спонсоры. А в ближайшем будущем планируют провести реконструкцию проспекта Шахтеров, где находится площадь Праздничная.

В Кемерове работа также кипит: подрядчик уже подготовил основание для устройства фонтана, начал закладывать элементы напольной чаши. Преобразится и сама площадь в Шалготарьяне, где расположится новый фонтан. Здесь заменят парковые диваны, установят светильники, приведут в порядок газоны и клумбы. К слову, это будет уже второй тротуарный фонтан в областном центре. Всего же в Кемерове уже действуют 14 фонтанов. Тот, который строят в Шалготарьяне, станет 15-ым.

- Общественные пространства должны развиваться вместе с городами, нужно делать их современными, живыми, привлекательными для людей. Нужны интересные креативные идеи, такие как световые, звуковые, сухие фонтаны. Обновленные общественные территории станут центрами притяжения для жителей Междуреченска и Кемерова, особенно в жаркие летние дни, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Всего в Кузбассе 75 фонтанов, девять из них сейчас ремонтируют и обновляют оборудование. После ввода новых объектов, число фонтанов увеличится до 77.

Отметим также, что еще в одном кузбасском городе, Новокузнецке, пешеходный фонтан действует уже несколько лет. Всего же в городе работают четыре фонтана из пяти, еще один ремонтируется. В Анжеро-Судженске совсем недавно заработал фонтан на площади ДК «Центральный» - теперь жителей города радуют три фонтана. В Киселевске пять фонтанов, все они работают. На следующий год в городе планируется реконструкция центрального сквера вместе с фонтаном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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