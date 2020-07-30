2020-07-30T10:26:24+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ занял 1-е место в конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП - 2020»

В 2020 году конкурс проводился в онлайн формате в два этапа
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» победил в конкурсе Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Лучшая банковская программа для МСП — 2020». Представители бизнес-сообщества оценивали ведущие российские банки, предоставляющие программы обслуживания для предприятий малого и среднего бизнеса.

Конкурс проводится на ежегодной основе с 2016 года в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации при поддержке Ассоциации Российских Банков. В состав экспертного совета и жюри конкурса входят действующие предприниматели, руководители и собственники малого и среднего бизнеса, а также эксперты федеральных ведомств. Основная цель конкурса – стимулирование создания качественных банковских продуктов и услуг для малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году конкурс проводился в онлайн формате в два этапа. На первом этапе экспертный совет оценил поданные банками-претендентами заявки и отобрал 7 лучших номинантов конкурса. Допущенные до финала банки оценивались по критериям, значимым для предпринимателей при выборе банка. Например, по наличию и условиям специальной банковской программы для субъектов МСП, стоимости кредита для МСП на пополнение оборотных средств, стоимости эквайринга, возможности взаимодействия с банком в онлайн-режиме.

«Реализация и развитие программ для клиентов МСБ является стратегически важным направлением в работе Банка. Полученная награда и высокая оценка со стороны предпринимательского сообщества подтвердила, что расчётно-кассовое обслуживание в Россельхозбанке полностью ориентировано на оперативное и удобное для клиентов проведение финансовых операций. Введённые весной этого года новые тарифные планы РКО помогают компаниям малого и среднего бизнеса не только упростить расчёты, но и экономить время и денежные средства», - прокомментировала первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

Весной 2020 года Россельхозбанк обновил линейку тарифных планов на расчетно-кассовое обслуживание малого и среднего бизнеса, в том числе запустил нулевой тарифный план для небольших компаний, который предлагает выгодные условия на комплекс услуг по расчетному и дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), а также скидки для держателей корпоративной карты, которую также возможно получить бесплатно в рамках предложения Банка.

По тарифным планам для более крупных компаний, банк также предусмотрел возможность получения дополнительных скидок при авансовой оплате за 3/6/9/12 месяцев.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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