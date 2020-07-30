Заболел живот, оказалось - рак: трехлетнего кузбассовца госпитализировали в онкодиспансер

Кемеровские онкологи спасли трехлетнего мальчика, у которого стремительно развивалась врожденная опухоль. Ребенок поступил к медикам в очень тяжелом состоянии.

Как рассказали в пресс-службе Кузбасского клинического онкологического диспансера, около месяца назад трехлетний мальчик из поселка Тисуль начал жаловаться родителями на боли в животе, которые никак не проходили. Также на голове у малыша росла шишка – родители и педиатры сочли ее за ушиб.

Врачи местной поликлиники направили ребенка в областную детскую клиническую больницу, чтобы выяснить причину болей. В Кемерове специалисты обнаружили у мальчика в области почки опухоль, после чего ребенка срочно госпитализировали в детское отделение Кузбасского клинического онкологического диспансера.

У пациента выявили забрюшинную нейробластому с метастазами в костный мозг, кости черепа и печень. Из-за того, что опухолевые клетки добрались до костного мозга, упали показатели крови. Мальчик был в очень тяжелом состоянии, отмечают врачи.

- Чтобы восстановить показатели крови пациенту ежедневно проводятся переливания донорской крови. Была назначена химиотерапия. После первого курса состояние ребенка стабилизировалось, шишка – метастаз – начала уменьшаться, боли в животе стали реже, мальчик стал более активным. По косвенным признакам можно сказать, что положительная динамика есть, – рассказывает детский онколог Яков Михайлович Колесников. – В будущем, когда опухоль под воздействием лечения сократится, появится возможность провести операцию и ее убрать.

Справка КП:

Нейробластома – это злокачественное новообразование симпатической нервной системы, которое образуется еще во время развития эмбриона. Нейробластома обычно располагается в надпочечниках, забрюшинном пространстве, средостении, шее или области таза. Наиболее постоянными симптомами являются боли, повышение температуры и снижение веса.