2020-07-31T06:35:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая волна коронавируса в Кузбассе 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Стоит ли ждать вторую волну коронавируск в Кузбассе, дают прогноз специалисты Роспотребнадзора
Екатерина РОМАНОВА
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Вторая волна коронавируса в Кузбассе 2020: будет ли осенью по мнению экспертовВторая волна коронавируса в Кузбассе 2020: будет ли осенью по мнению экспертовФото: Артем КИЛЬКИН
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Сейчас, когда ситуация с COVID-19 нестабильная, многих волнует вопрос, будет ли вторая волна коронавируса в Кузбассе в 2020 году, осенью. Прогноз, как может развиваться ситуация с коронавирусной, дают специалисты Роспотребнадзора.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что динамика, широта географического распространения, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией напрямую зависят от эпидемиологической ситуации в мире. Связано это с тем, что распространение COVID-19 носит пандемический характер. А потому если вторая волна придет, она затронет всю Россию, весь мир, а не только Кузбасс.

А вот то, насколько сильной будет эта «волна», зависит от того, насколько изменятся к этому времени свойства вируса, успеет ли выработаться популяционный иммунитет, будут ли поставлены прививки.

- Скорость распространения новой коронавирусной инфекции будет зависеть от интенсивности международных миграционных процессов, а также активности региональных связей внутри страны, - отметила пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора Майя Каменева. - Немалое значение будет иметь и соблюдение гражданами мер профилактики: социального дистанцирования, масочного режима, обработки рук антисептиком и прочего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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