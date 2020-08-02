2020-08-02T16:48:22+03:00
Общество

От икры до рыбы: в Кузбассе получили первое потомство русского осетра

10 тысяч мальков вывели в Беловском рыбном хозяйстве
Екатерина РОМАНОВА
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От икры до рыбы: в Кузбассе получили первое потомство русского осетра. ФОТО: пресс-служба АПКОт икры до рыбы: в Кузбассе получили первое потомство русского осетра. ФОТО: пресс-служба АПК
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В Кузбассе получили первое потомство русского осетра, которое вывели из икры собственного маточного стада в Беловском рыбном хозяйстве поселка Инской.

Восемь лет назад, в 2012 году, в Беловском рыбном хозяйстве приступили к реализации проекта по разведению осетра. И вот, восемь лет спустя, самки осетров дали икру, из которой удалось вывести 10 тысяч мальков. Кадлый из них уже набрал более 50 граммов веса, а чтобы мальки были здоровыми и сильными, для них создавали специальные условия. Так, у хозяйства имеются специальные бассейны с необходимыми температурными условиями, аппаратом УЗИ для обследования рыбы. За состоянием мальков наблюдает специалист, который ранее прошел специальные курсы.

- Беловское рыбное хозяйство работает уже более 40 лет. В прошлом году здесь вырастили и продали 253 тонны рыбы, в том числе 17 тонн осетров. В перспективе хозяйство будет продавать черную икру. Мы помогаем производителям развиваться, разработан и действует ряд программ поддержки сельского хозяйства. В этом году только гранты на развитие малых фермерских хозяйств составят около 118 миллионов рублей, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кузбассе получили первое потомство русского осетра. ФОТО: пресс-служба АПК

В Кузбассе получили первое потомство русского осетра. ФОТО: пресс-служба АПК

Отметим также, что мощность рыбного хозяйства в Инском составляет 1000 тонн товарной рыбы и 200 тонн рыбопосадочного материала в год. Здесь разводят таких рыб, как форель, карп, японский кои, толстолобик, канальный сом, а теперь и осетровые виды рыб.

- В качестве эксперимента разводят американского веслоноса, его воспроизводство в Сибири — задача на перспективу. Сейчас рыбное хозяйство имеет садковую базу, которая состоит из 6 понтонных линий, суммарно вмещающих 780 садков, - отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Сегодня около 50 предприятий региона рыболовством и рыбоводством в Кузбассе. Благодаря им качественными и свежими продуктами обеспечены не только кузбассовцы, но и жители соседних регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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