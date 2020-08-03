2020-08-03T10:53:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Блогера без маски арестовали в новокузнецком ТЦ

Мужчина провел ночь в отделении полиции
Екатерина РОМАНОВА
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Блогера без маски арестовали в новокузнецком ТЦБлогера без маски арестовали в новокузнецком ТЦФото: Екатерина РОМАНОВА
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Масочный режим действует сегодня в Кузбассе. А это значит, что в общественных местах, транспорте и магазинах нельзя находиться без маски. За отсутствие маски в Кузбассе задержали известного российского видеоблогера.

Видеоблогер Артем Павлечко, житель Иркутска, несколько дней назад оказался в Новокузнецке. Здесь он решил посетить ТРЦ «Сити Молл», но столкнулся с неожиданным препятствием: охрана торгового центра отказалась пропускать его без маски. Блогер отказался надевать маску, объясняя это сначала тем, что его заставляют преобретать медицинский аксессуар, а затем – что все равно никто внутри ТРЦ не носит маски. В лучшем случае – на ухе или подбородке. Охрана не вняла его доводам и отказалась пропускать блогера без маски, объясняя это установленным порядком. Обе стороны конфликта не стеснялись в выражениях, причем Павлечко снимал весь конфликт на телефон.

В конце концов, блогер позвонил в полицию. Впрочем, то же самое сделали и представители ТРЦ.

- Экипаж вневедомственной охраны прибыл на тревожный сигнал, поступивший из торгового центра, где один из посетителей, по словам сотрудников гипермаркета, выражался грубой нецензурной бранью и вел себя вызывающе, - прокомментировали момент прибытия стражей порядка в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

Блогера, который к тому времени все же надел маску, задержали и доставили в отделение. Павлечко пришлось провести ночь в отделении, а наутро состоялся суд. По словам блогера, его отпустили «за отсутствием состава преступления».

ИСТОЧНИК KP.RU

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