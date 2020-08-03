Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 августа

День за днем меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. А мы ежедневно собираем самую актуальную информацию о ситуации с заболеванием.

На утро 4 августа в Кузбассе, по данным оперативного штаба, коронавирус выявили еще у 90 жителей региона. Теперь в регионе с начала пандемии зафиксирован 3871 случай заболевания коронавирусом. Медицинскую помощь на сегодняшний день получают 1268 пациентов. Еще 2577 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписаны из больниц. О последнем 41 случае выздоровления стало известно утром 4 августа.

Выросла и печальная статистика заболевания. По данным оперативного штаба, накануне, 3 августа, скончался еще один, 26-й по счету, пациент, у которого ранее выявили коронавирус.

- У мужчины 1960 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Он проживал в Междуреченске, - отметили в штабе.

К слову, под наблюдением врачей - в обсерваторах, больницах и на домашней изоляции - находятся 7908 человек. Всего же с начала пандемии снято с наблюдения 85 862 человека, у которых диагноз COVID-19 не подтвердился.