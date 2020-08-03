2020-08-03T21:00:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 августа

Сообщаем самую актуальную информацию на вторник, 4 августа
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 августаКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

День за днем меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. А мы ежедневно собираем самую актуальную информацию о ситуации с заболеванием.

На утро 4 августа в Кузбассе, по данным оперативного штаба, коронавирус выявили еще у 90 жителей региона. Теперь в регионе с начала пандемии зафиксирован 3871 случай заболевания коронавирусом. Медицинскую помощь на сегодняшний день получают 1268 пациентов. Еще 2577 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписаны из больниц. О последнем 41 случае выздоровления стало известно утром 4 августа.

Выросла и печальная статистика заболевания. По данным оперативного штаба, накануне, 3 августа, скончался еще один, 26-й по счету, пациент, у которого ранее выявили коронавирус.

- У мужчины 1960 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Он проживал в Междуреченске, - отметили в штабе.

К слову, под наблюдением врачей - в обсерваторах, больницах и на домашней изоляции - находятся 7908 человек. Всего же с начала пандемии снято с наблюдения 85 862 человека, у которых диагноз COVID-19 не подтвердился.

Статистика. ФОТО: Яндекс.

Статистика. ФОТО: Яндекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новокузнечанин поразвлекался с 13-летней девочкой и попал под суд
РСХБ-Страхование жизни вошло в Топ-10 лидеров цифровой трансформации среди компаний страхования жизни
Один погиб, пятеро травмированы в лобовом ДТП на кузбасской трассе
В I полугодии 2020 года объем рефинансированных в РСХБ ипотечных кредитов составил почти 10 млрд рублей
В Тайге запущены два новых автобусных маршрута
Трое новокузнечан спасли двух тонувших в реке девушек
Будет жарко: синоптики дали прогноз погоды на первую неделю августа
За порноролик на уроке наказали директора кузбасской школы
В Кузбассе побит рекорд по суточной заболеваемости COVID–19
В каких городах больше всего больных коронавирусом на утро 3 августа
Резкий рост числа заболевших коронавирусом прокомментировал Роспотребнадзор
Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 3 августа: 90 человек
В Кузбассе скончался еще один человек с коронавирусом
Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кузбассе
Когда включат горячую воду в Кемерове после планового отключения
Медведь несколько раз напал на пасеку в Кузбассе
100 домов остаются без горячей воды в Кемерове после планового отключения
Владелец таксопарка из Юрги лишился четырех маршрутных такси
Грозное чудовище выпустили на волю волонтеры из Кемерова
Мужчину с усами разыскивают в Кузбассе
Маленькую Эмиру увели со двора дома в Кемерове
Десантники Кузбасса с цветами пришли к мемориалам
«Разница огромная»: губернатор Кузбасса показал школы после ремонта
Тепло, туманы и высокая пожароопасность ждут кузбассовцев 3 августа
Сбил человека и скрылся: кузбассовец устроил смертельное ДТП
Пять метеостанций установили в кемеровских детсадах
Какой город вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом за сутки