2020-08-04T11:08:02+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В июле 2020 года клиенты Россельхозбанка перевели более 550 миллионов рублей через Систему быстрых платежей

С момента запуска сервиса объем переводов Банка через СБП превысил 2 миллиарда рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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В июле 2020 года клиентами Россельхозбанка проведено более 65 тысяч переводов денежных средств через систему быстрых платежей (СБП) на общую сумму более 550 миллионов рублей. С момента запуска сервиса объем переводов Банка через СБП превысил 2 миллиарда рублей. Динамичный рост количества и объема переводов СБП показывает востребованность услуги на банковском рынке.

Исходящие переводы через СБП с карточных и текущих счетов доступны клиентам РСХБ, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц Банка. Для перевода средств необходимо знать только номер телефона и банк получателя. Совершить перевод можно через Интернет-Банк или Мобильный банк РСХБ в разделе «Платежи»/«По телефону в другой банк через СБП». Перечисление средств происходит в режиме онлайн. За переводы в пределах 100 тысяч рублей в месяц комиссия Банком не взимается.

Для получения переводов от пользователей других банков через СБП клиенту Россельхозбанка необходимо подключить услугу в Интернет-Банке или Мобильном банке РСХБ в разделе «Настройки»/«Переводы по номеру телефона». На сегодняшний день количество клиентов Банка, подключивших сервис, превышает один миллион.

«Россельхозбанк активно внедряет дистанционные услуги для клиентов и предлагает удобные сервисы для различных платежей и денежных переводов. РСХБ был одним из первых банков, подключившихся к СБП. С увеличением числа банков-участников СБП мы прогнозируем дальнейший рост количества переводов и их востребованность у наших клиентов», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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