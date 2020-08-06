Экстренная пресс-конференция по ситуации с COVID-19 в Кузбассе: прямая трансляция Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 августа в Кузбассе прошла экстренная пресс-конференция, во время которой специалисты рассказали о мерах борьбы с COVID-19 и последствиях пандемии для региона.

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Так, за минувшие сутки еще 96 человек заболели COVID-19. А общее число кузабассовцев, у которых диагностировали коронавируснyю инфекцию, достигло 4158 человек. Изменилось и число летальных исходов у больных с коронавирусом: на утро 6 августа оно достигло 28 человек.

В связи с этим в четверг, 6 августа, прошла экстренная пресс-конференция, в которой приняли участие начальник областного Роспотребнадзора Евгений Окс, министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин, начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероника Трихина, главный врач ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая инфекционная больница» Светлана Кудашева, а также бизнес-омбудсмен Елена Латышенко. Они ответили на вопросы о том, как развивается ситуация с коронавирусом в Кузбасса и чего ждать в дальнейшем, как скажется пандемия на бизнесе, а также почему в регионе вновь вводятся ограничительные меры.

«Очень тяжелая болезнь»

Некоторое время назад министр здравоохранения Кузбасса и сам оказался на больничной койке с диагнозом COVID-19. Сейчас он уже выздоровел и приступил к работе. А во время пресс-конференции рассказал о том, как лечился от коронавируса.

- Это очень тяжелая болезнь. Всем нашим нигилистам, которые отрицают наличие коронавирусной инфекции и говорят, что это грипп, который можно легко перенести [хочется сказать] - да, есть легкие формы, но есть и тяжелые. Мой конкретный случай был очень тяжелым. Могу сказать, что первый раз в жизни у меня были такие ощущения. Опыт печальный, не хотел бы, чтобы кто-то еще его приобрел, - отметил Михаил Малин.

Также министр здравоохранения сделал акцент на том, что врачи, работающие с тяжелыми коронавирусными пациентами, отдают все силы на борьбу с этой инфекцией. Михаил Малин призвал кузбассовцев соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и прочие меры, которые препятствуют распространению коронавируса.

Откроются ли школы?

Отвечая на волнующий школьников, студентов и их родителей вопрос, откроются ли и при каких условиях 1 сентября школы, вузы и другие образовательные учреждения, руководитель кузбасского Роспотребнадзора отметил, что не исключены как дистанционный вариант обучения, так и обычный. А вот какой из них будет реализован, зависит от роста или снижения заболеваемости коронавирусом.

- Сейчас надо максимально так отработать август, чтобы снизить количество заболевших и распространение. И тогда уже при соблюдении тех рекомендаций, которые разработаны федеральной службой Роспотребнадзора, возобновить учебный процесс с 1 сентября, но уже не как обычно, - отметил Евгений ОКС.

Предполагается, что при возобновлении занятий в школах сохранятся мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. так, внутри школы будут разводить потоки учащихся, обязательными будут меры защиты, а также будут разработаны режимы дезобработки.

Также Евгений Окс отметил, что все учителя перед началом обычного формата уроков обязаны будут пройти обследование на наличие коронавирусной инфекции.

Бесплатные тесты на COVID-19

Многие жители региона хотели бы пройти обследование на коронавирус, но не готовы платить за него. Тем более, что в ряде регионов – в том числе и в Москве – такая возможность есть. О том, возможно ли провести тест бесплатно, рассказал министр здравоохранение Кузбасса Михаил Малин. Как оказалось, для того, чтобы тестирование на антитела к короновирусу было доступным всем желающим, необходимы нормативные документы, которые позволяют проводить массовое юесплатное обследование.

- За каждым нормативным документом идет финансирование, настоящими документами всем подряд исследования не предусматривают, - заявил Михаил Малин.