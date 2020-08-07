Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Каким был Кузнецк сотню лет назад? Именно об этом пойдет речь на пешеходной экскурсии, посвященной улицам Кузнецкого района. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В уездном городе N…

Отправляемся на прогулку, знакомящую с городом.

300 лет назад, когда появилось первое упоминание о Кузбассе, на его современной территории уже были города, села, деревни. Конечно, они были не такими большими и даже по меркам того времени - уездные. Не отличался от них и Кузнецк. Но время шло, и постепенно город рос, обретал знакомые нам черты. Старые дома ветшали, им на смену приходили новые, а центр постепенно сместился с правого берега реки Томи на левый.

Но когда-то именно на правобережье жизнь кипела. Здесь возводились каменные дома, здесь проходили ярмарки, здесь обосновался зажиточный люд. Но каким был Кузнецк сотню лет назад? Имел ли он свои архитектурные особенности? И сохранились ли старинные здания сегодня? Именно об этом пойдет речь на пешеходной экскурсии, посвященной улицам Кузнецкого района.

Уже в следующем году Кузбасс отметит свое 300-летие, но мы так глубоко погружаться в историю не станем, а обратим внимание на рубеж XIX - XX веков - то самое время, накануне нового расцвета Кузнецка.

Обратите внимание: билеты на экскурсию приобретаются на месте, однако о своем желании отправиться на экскурсию стоит сообщить заранее. Во время прогулки следует соблюдать масочный режим.

Новокузнецкий краеведческий музей

Запись на экскурсию по телефону: (384-3) 74-18-04

6 августа, время начала уточните при записи

Цена билетов: 150 рублей

*************************************************************************

Каждый день артисты новокузнецкого театра кукол «Сказ» выступают перед маленькими зрителями на разных открытых площадках города. Фото: Екатерина БАХАРЕВА

Не садись на пенек!

Спешим в сад на спектакль.

Любимые нами сказки могут в одно мгновение превратить обычного человека - в героя, оживить лесных животных, подсказать умные да хитрые решения. А еще - в считанные секунды преобразить все вокруг.

Именно это и делают артисты новокузнецкого театра кукол «Сказ». Каждый день они выступают перед маленькими зрителями на разных открытых площадках города. Например, 7 августа их нужно искать в саду Металлургов Заводского района. Здесь артисты покажут сказку «Не садись на пенек».

И уже первые минуты не оставят сомнений: вместе с артистами мы попали в сказку. Вот расписной «короб», в котором она живет, превращается в дремучий лес, а потом - в сказочную лесную избушку. В ней-то и живет медведь Михайло Потапович. Он совершенно один и очень страдает от этого. А тут в дом медведя попадает девочка Маша. Как же девочка оказалась одна в лесу и к чему приведет ее встреча с Михайло Потаповичем? Мы не станем раскрывать этой интриги. Приходите - и вы все узнаете сами!

Сцена сада Металлургов Заводского района

7 августа, начало в 16.00

Вход свободный

*************************************************************************

Театральная площадь - место знаковое для новокузнечан и гостей города. Фото: Новокузнецкий художественный музей

Кто стоит на крыше драмтеатра?

Разбираемся, был ли прототип у Мельпомены.

Театральная площадь - место знаковое для новокузнечан и гостей города. Еще бы! Здесь находится фонтан, чью чашу называют Чашей Грааля. Рядом возвышается первый сибирский небоскреб высотой в 11 этажей. К слову, по проекту он должен быть выше! А еще здесь расположен драматический театр, фасад которого украшен авторской лепниной.

Но нас сегодня интересуют не колонны и не лепнина, а та, что находится на крыше театра - фигура Мельпомены. Появление музы трагедии именно здесь вполне обусловлено, однако черты ее лица очень напоминают одну из современниц скульптора Александра Смолянинова, создававшего эту скульптуру.

Кто же она, муза скульптора? Действительно ли образ Мельпомены списан с нее? В этом разбиралась научный сотрудник Новокузнецкого художественного музея Ладислава Авдеева. А лучшей иллюстрацией послужила зарисовка новокузнецкого художника Сергея Бачевского «Театральная площадь», созданная в 1978 году.

Отправляемся в новокузнецкий художественный музей онлайн - сюда >>

*************************************************************************

Музей-заповедник "Кузнецкая крепость" приглашает на выставку «Лики Кулая». Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

Откуда на месяце пятна?

Слушаем сказку и торопимся на выставку.

У каждого народа - свои традиции, да даже жители разных регионов и городов совершенно не похожи друг на друга! Об этом и многом другом - в выставке «Лики Кулая».

Но прежде, чем вы отправитесь изучать украшения, одежду, изделия мастеров Кулая или снимки, представленные на выставке, послушайте сказание. У кузбассовцев за 300 лет накопилось немало своих историй, и тем ценнее накануне юбилея региона послушать рассказы гостей. Кстати, собраны они в книге «Сказания бабушки Тумуньи», и одна из историй поведает о том, откуда на месяце взялись пятна.

Читает же «Пятна на месяце» сотрудник музея Алина Дубровина. Костюм - платье и шапка - из коллекции одежды «Цвет кулайской ночи» Натальи Нелюбовой.

А после того, как вы узнаете несколько маленьких секретов, добро пожаловать на выставку «Лики Кулая»!

Отправляемся слушать сказания и на выставку онлайн - сюда >>

*************************************************************************

В начале Великой Отечественной войны пианино отправилось в эвакуацию из концертного зала Одессы в Сибирь. Фото: Кадр видео ЦРФЭ «Параскева Пятница»

Как в Новокузнецке появилось пианино Штирлица

Узнаем удивительную историю музыкального инструмента.

В далеком 1870 году фирма A.H. Francke, работавшая в то время в Лейпциге, выпустила пианино. С резным декором, подсвечниками, что крепились так, чтобы освещать клавиши, нежным глубоким звуком это пианино, несомненно, было создано украшать лучшие музыкальные салоны. Заказал этот инструмент некий господин из Одессы по фамилии Штирлиц. Где именно провело пианино примерно 70 лет своей жизни, неизвестно, но точно известно, что в начале Великой Отечественной войны оно отправилось в эвакуацию из концертного зала Одессы в Сибирь.

Судя по всему, не сразу инструмент попал в руки человека, действительно ценящего искусство. И кто бы мог подумать, что им окажется геолог! Увидев пианино стоящим на улице на телеге, мужчина не мог пройти мимо и выторговал его себе.

А дальше началась уже современная история немецкого пианино, совершившего удивительное путешествие из Германии в Одессу, а потом в Сибирь. Но об этом вы узнаете из видео этнопроекта «Параскевы Пятницы» «Истории из старого сундука».

Инструменту уже исполнилось 150 лет - всего лишь в два раза меньше, чем региону, который стал для него вторым домом. А вот Кузбассу в 2021 году исполняется 300 лет! И талантливых людей, ценящих хорошие инструменты, в нем предостаточно.

Узнаем удивительную историю музыкального инструмента - здесь >>