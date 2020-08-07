В Новокузнецке появилось несколько новых спортивных площадок

Участие жителей в программе «Твой Кузбасс - твоя инициатива» позволяет сделать города и поселки более благоустроенными. Фото: instagram.com/kuznetsov_nk

Три спортивных объекта и зону отдыха благоустроили в Новокузнецке по программе «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Места, где будет проходить благоустройство, выбирали жители города.

Зона отдыха и спортплощадка

Сразу в трех районах Новокузнецка по просьбам жителей появились спортивные площадки, и еще в одном - благоустроили зону отдыха. Такие изменения особенно актуальны в преддверии 300-летия Кузбасса, которое будут отмечать в 2021 году. Ведь комфортная среда - один из залогов успеха региона.

Жители Кузнецкого района в рамках программы «Твой Кузбасс - твоя инициатива» получили благоустроенную зону отдыха на улице Ленина, неподалеку от дома № 167. А в Новоильинском районе отремонтировали спортивную площадку возле дома № 74 по проспекту Архитекторов.

- Конкурс проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» уже второй год позволяет реализовать лучшие идеи жителей по благоустройству городов и поселков. Конкурс получил хороший отклик, кузбассовцы активно вносят предложения. Мы помогаем реализовать задуманное: финансируем, предоставляем технику и компетентных специалистов. Будем продолжать эту программу и в следующие годы, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Лучшее - детям

Немало радости ребятне и взрослым доставила спортивная площадка на территории детского сада № 244 в Куйбышевском районе. Для того чтобы дети могли заниматься здесь спортом, инициативная группа разработала проект с объемом финансирования 1,6 миллиона рублей. Из них один миллион направили из бюджета Кузбасса, 400 тысяч - из городского бюджета, 200 тысяч рублей составили средства спонсоров.

Площадка получилась не только современной и удобной, но и многофункциональной. Строители уложили на ней резиновое покрытие с разметкой для бега - зимой территорию будут использовать как основу для катка. Также на площадке установили кольца для баскетбола, волейбольную сетку, переносные ворота для футбола.

- Спортивной площадкой могут пользоваться не только воспитанники детского сада, ежемесячно на ней проводятся районные соревнования между детьми из 20 дошкольных учреждений района, учениками МБОУ «Гимназия № 73», - отметили в пресс-службе администрации города Новокузнецка.

Для зимних видов спорта

Еще один проект, который удалось реализовать благодаря программе «Твой Кузбасс - твоя инициатива», - это благоустройство хоккейной коробки на стадионе «Байдаевец» по улице Рубцовской, 51. Ее построили еще в 2003 году, и с тех пор площадка пользуется популярностью круглый год. Зимой на ней тренируются три хоккейные команды, возраст участников которых составляет от 6 до 18 лет. Да и летом площадка не пустует.

Несмотря на то, что ежегодно хоккейную коробку приводят в порядок, ей был нужен капитальный ремонт. И вот, благодаря программе «Твой Кузбасс - твоя инициатива» и в преддверии 300-летия региона, здесь сделали новые борта, обновили хоккейные ворота, установили сетчатое ограждение. Стоимость ремонта составила 1,678 миллиона рублей. При этом использовались как средства из бюджетов области и города, так и спонсоров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

70 километров уличной дорожной сети отремонтируют в городах и поселках Кузбасса за счет субсидии муниципальным образованиям из бюджета области.

Объем субсидии составляет 1,2 миллиарда рублей. Дорожники уже завершают работы на большинстве объектов, до середины октября планируется окончание ремонта на всех муниципальных дорогах.

В целом до конца сезона планируется построить и отремонтировать около 300 километров дорог. Работы идут во всех муниципальных округах. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил задачу одновременно с проезжей частью приводить в порядок и тротуары.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Пленэр «Кузбасс исторический» пройдет в Мариинске

Мариинск - очень живописный город, настоящий музей под открытым небом, где каждое здание - исторический экспонат. Фото: culture.ru

Мероприятие организовано в рамках празднования 300-летия Кузбасса.

Межрегиональный пленэр «Кузбасс исторический» в рамках празднования 300-летия Кузбасса пройдет в Мариинске с 20 по 27 августа.

Организатором проекта выступило Кемеровское областное отделение Союза художников России. Участвовать в пленэре выразили желание 15 художников не только из Кузбасского, но и Томского и Омского областных отделений Союза художников.

Посвящен пленэр будет 150-летию со дня рождения российского живописца Владимира Вучичевича-Сибирского, который несколько лет жил в Кузбассе, в той его части, которая в начале прошлого века называлась Крапивинской волостью Щегловского уезда. В память об этом времени сохранились пейзажи живописца. Девять его работ хранятся в Кемеровском краеведческом музее. Постоянно действующая персональная экспозиция «Гостиная художника» существует и в краеведческом музее поселка Крапивинский. Его именем названа одна из здешних улиц.

А в 1995 году в Кузбассе была учреждена именная премия Вучичевича-Сибирского в области декоративно-прикладного искусства. Она присуждается «за высокие достижения в области театрального и изобразительного искусства, концертно-исполнительной деятельности, за создание особо значимых произведений литературы, получивших широкое общественное признание».

По итогам пленэра в Мариинске каждый живописец передаст для формирования художественной коллекции две свои работы. А в октябре 2020 года состоится итоговая выставка проекта. Пройдет она в залах Кузбасского центра искусств.