Не все так радужно: замгубернатора рассказал о результатах проверки на кузбасском разрезе

Не все так радужно: замгубернатора рассказал о результатах проверки на кузбасском разрез. ФОТО: страница в соцсетях Андрея Панова

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии озвучил результаты проверки, которую проводили специалисты Росприроднадзора на одном из угольных разрезов. Как оказалось, в работе предприятия допущены нарушения.

- Выяснил что не все так радужно у них, как мне докладывали ранее, - написал на своей странице в соцсетях Андрей Панов. - Согласно заключению проверяющих - в своей работе предприятие допустило нарушения природоохранного законодательства.

Во время совещания, на котором присутствовали начальник департамента угольной промышленности, министр природных ресурсов Кузбасса, руководитель регионального Росприроднадзора и представители разреза «Кийзасский», эти нарушения были озвучены. Так, выяснилось, что при работе специалисты разреза самовольно сняли плодородный слой почвы возле железной дороги, но вывозить землю не стали, а попросту сложили ее рядом с местом выемки. В свою очередь представители разреза заявили, что это делалось исключительно ради того, чтобы быстрее провести изыскательные работы и построить новую углепогрузочную станцию. Разрешительные документы попросту не успели оформить.

Еще одно нарушение, которое было выявлено, касается водных объектов. Разрез до сих пор не получил положительного заключения государственной экологической экспертизы на проекты очистных сооружений. При этом точка сброса сточных вод в пруд на реке Большой Кийзас и схемы водоснабжения и водоотведения разреза не актуализированы.

- Считаю, что данный вопрос необходимо обсудить открыто и подробно, с участием общественности. Принял решение вынести его на ближайшее заседание экологического Совета при главе Мысков с участием руководителей «Кийзасского» и надзорных органов, - отметил Андрей Панов.

Как оказалось, это не единственное «водное» нарушение. Надзорные органы установили, что вдоль технологический дороги имеется система сбора ливневых и сточных вод. Однако эта система не соответствует требованиям законодательства. Как оказалось, через установленные в шурфах-отстойниках патрубки возможен сброс загрязненных вод на рельеф. Сейчас, по словам замгубернатора, патрубки демонтируют, чтобы в дальнейшем все сделать как положено.

- Безусловно, допускать такие нарушения нельзя. Учитывая общий курс на экологизацию угольной отрасли, руководство каждого угледобывающего предприятия должно сознавать свою ответственность за состояние окружающей среды, нести ответственность за свои действия или бездействия, - отметил Андрей Панов. Нужно делать все возможное, чтобы у надзорных ведомств не возникало поводов выписывать штрафы, а у людей, живущих вблизи разрезов, углепозрузок и обогатительных фабрик не было повода чувствовать дискомфорт из-за шума, пыли и других последствий работы предприятий.