«Разрез Кийзасский» выделил 20 миллионов на реконструкцию спортивной школы в Мысках. ФОТО: Роман Улагашев

К 300-летию Кузбасса и 65-летию города в Мысках отреставрируют главный спортивный объект. Комплекс обновят, заменят все инженерные системы, проведут перепланировку и ремонт внутренних помещений. В спортзалах появятся новое покрытие и инвентарь. Масштабные работы профинансирует угледобывающее предприятие - «Разрез Кийзасский». Накануне руководство предприятия подписало соглашение с администрацией города.

Спортивная школа была введена в эксплуатацию в 1976 году. В ее стенах вырос не один чемпион. Воспитанники завоевывали мировые награды, а также становились призерами Олимпийских игр. Сегодня школу посещают порядка 600 детей, тренируются и взрослые. Здесь работают более 10 секций - от футбола до тяжелой атлетики.

Глава Мысков Евгений Тимофеев отметил, что реконструкция спорткомплекса - большой подарок для всех мысковчан.

Генеральный директор ООО «УК Сибантрацит Мыски» Андрей Борщевич подчеркнул, что предприятие взяло на себя дополнительные обязательства - к юбилею региона обновить спортзал, который с 1980-х годов ни разу не ремонтировался капитально.

В 2014 году между администрацией Мысковского городского округа и «Разрезом Кийзасский» было подписано соглашение, в рамках которого угольщики берут на себя финансовые обязательства по ремонту значимых для города объектов. За шесть лет действия документа были отремонтированы Дом культуры, библиотека, несколько школ. Также разрез поддерживает коренные народы, помогает экоцентру «Кузнецкий Алатау», взял шефство над косулями.

Отметим, что в 2019 году «Разрез Кийзасский» потратил на социальные мероприятия в Кузбассе 225,5 миллионов рублей.