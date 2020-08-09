Какая погода будет в понедельник в Кузбассе Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Появился прогноз погоды на понедельник, 10 августа. Хорошая новость для тех, кто пошел в отпуск: синоптики Кемеровского гидрометцентра обещают жару.

По области в ночь на 20 июля ожидается +12 … +17, в горных районах прохладнее: +6 … +11. Днем столбики термометров поднимутся до +25 … +30. Легкий ветерок возьмет свое направление с юго-востока. Его порывы будут достигать днем примерно от четырех до девяти метров в секунду. Днем по области преимущественно без осадков, но вот в отдельных районах по западу области прогнозируют кратковременные дожди, грозы, утренние туманы и дымку. Также будет облачно.

В самом Кемерове ночью столбики термометров поднимутся до +14 … +16, а днем температура выше, чем в среднем по области, а именно от +28 до +30. Ветер заглянет в город с юго-востока. Его порывы будут всего от четырех до девяти метров в секунду, но иногда он будет разгоняться до 14 метров в секунду. В понедельник утром местами нас встретит дымка, а днем небо затянет облаками, но дождь не пойдет.