Учебный год 2020-2021 в Кузбассе: когда начнется и как будет проходить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В министерстве образования и науки рассказали, когда в Кузбассе начнется учебный год 2020-2021 и как будет проходить.

Кузбасские школы, а также колледжи, техникумы и вузы начнут предстоящий учебный год в традиционном формате – очном. Однако в образовательных учреждениях будут действовать дополнительные противоэпидемиологические мероприятия, рекомендованные Роспотребнадзором.

Так, перед началом учебы в школах в школах проведут генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. После этого она будет проводиться каждую неделю. Также ежедневно школьные работники будут организовывать влажную уборку помещений. Поочередно во время уроков и перемен будут проветриваться холлы, коридоры и учебные классы, а обеззараживание воздуха обеспечат специальные приборы.

Претерпит некоторые изменения и сам учебный процесс. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, а котором дети будут обучаться по всем предметам, кроме физики и химии, так как в этом случае требуется работа на специальном обрудовнаии.

-Чтобы минимизировать контакты обучающихся, школы будут работать по особому расписанию уроков и перемен. Кроме того, перед началом занятий педагоги и школьники будут проходить процедуру термометрии. На данный момент в школах идет активная подготовка к соблюдению всех этих рекомендаций, - отметила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Все эти правила будут действовать в учреждениях среднего профобразования, а в вузах добавится еще одно требование – обязательное ношение масок студентами и преподавателями. Исключение составляют те, кто предоставит справку о наличии антител к коронавирусной инфекции. При чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться. Кроме того, обязательным в вузах станет измерение температуры тела, а в аудиториях установят приборы для дезинфекции воздуха.

Что касается иностранных студентов, то на занятия в очном режиме попадут не все. Если студенты приезжают из стран, с которыми у России налажено авиасообщение, то по приезду они должны будут на две недели уйти на карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день. Только после этого можно получить допуск к занятиям. Для тех, кто приехать не сможет, вузами будет обеспечен доступ к лекциям и семинарам в режиме онлайн. Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны для того чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.