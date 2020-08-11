Еще в одном кузбасском городе вернули ограничения из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Беловском городском округе из-за ситуации с коронавирусом вновь вводятся ограничения. Так, временно приостанавливается работа ТРЦ, а спортивные тренировки теперь можно будет проводить или на открытом воздухе, или в режиме онлайн. Такое распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

В Беловском городском округе вновь стало расти число заболевших. Так, только за последние два дня выявлены 19 новых случаев, а общее число заболевших достигло 230 человек. Из-за этого в городе до 23 августа временно приостанавливается работа розничных магазинов, исключение - магазины, чьи торговые залы не превышают 400 квадратных метров, магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также те, которые продают канцелярские товары, строительные и отделочные материалы, работающие дистанционно.

До 23 августа будут закрыты торговые центры. Исключение делается для аптек, оптик, финансовых организаций, отделов с услугами связи, отделов с продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также магазинов с площадью не более 400 квадратных метров и с отдельным входом.

Временно будут закрыты рестораны, кафе и прочие пункты общепита - кроме тех, что работают на вынос, с доставкой или на открытом воздухе. Запрет на работу распространяется на аттракционы, хореографические студии, выставочные залы. Любые занятия спортом могут проводиться только на открытых спортивных площадках или в режиме онлайн-тренировок. Испытания комплекса «Готов к труду и обороне» возможны также только на открытом воздухе. При этом все официальные физкультурные и спортивные мероприятия до 23 августа отменены.

С 13 августа прием граждан в отделах многофункциональных центров «Мои документы» разрешен только по предварительной записи на прием и выдачу документов.

Отметим также, что до 31 августа в Кузбассе продолжает действовать режим повышенной готовности.