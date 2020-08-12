История, психология, культура: областная библиотека Кузбасса запустила образовательный проект

Лекции проходят в библиотеке, но присоединиться к ним можно в режиме онлайн. Фото: пресс-служба ГУК "ГНБКим. В.Д. Федорова"

В Государственной научной библиотеке Кузбасса имени Василия Федорова стартовал проект «Научно-популярная лаборатория «Мысль». Он создан по инициативе благотворительного фонда «Город 42» и при финансовой поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Работа проекта направлена на формирование интереса молодого поколения к науке, а также на поддержку молодых ученых путем предоставления площадки для проведения научных исследований и отработки педагогических навыков.

Лаборатория предполагает проведение цикла научно-популярных лекций по трем направлениям: культурология, психология, история. Лекторами выступят молодые педагоги, аспиранты и специалисты. Занятия будут проходить каждую субботу на протяжении трех месяцев.

Вход - по предварительной записи через официальную группу проекта.

Лекции проводятся удаленно на платформе Zoom, идентификатор и код доступа размещаются за сутки до начала проведения лекции в группе «Научно-популярная лаборатория «Мысль» и на сайте библиотеки в разделе «Афиша».

КОНКРЕТНО

Какие лекции можно послушать

Лекции по истории читает кандидат исторических наук, доцент Александр Насонов.

15 августа - «История династии Романовых. Забытые Романовы»

22 августа - «XX век: выдающиеся личности. Сергей Юльевич Витте»

29 августа - Практическая работа по итогам прослушанных лекций

Начало лекций - в 14.00

Александр Насонов читает лекции по истории. Фото: Вероника ФЕДОРЕНКО

Лекции по культурологии читает молодой педагог, аспирант Алина Валялина.

5 сентября - «Развитие культуры Сибири»

12 сентября - «Культура и общество Сибири XVIII-XX веков»

19 сентября - «Культурные тенденции современной Сибири: на примере Кузбасса»

26 сентября - Практическая работа по итогам прослушанных лекций

Начало лекций - в 14.00

Лекции по психологии читает кандидат психологических наук Анна Муругова.

3 октября - «Психология национальностей»

10 октября - «Психология национальной идентичности»

17 октября - «Социальная адаптация»

24 октября - Практическая работа по итогам прослушанных лекций

Начало лекций - в 14.00

Все лекции будут доступны онлайн в группе «Научно-популярная лаборатория «Мысль».

7 ноября 2020 года проект завершится научно-популярным фестивалем, в рамках которого у слушателей будет возможность продемонстрировать свои знания и навыки. На площадках фестиваля научно-популярные сообщества Кемерова и высшие учебные учреждения Кузбасса проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, их родителями и педагогами.

Занятия будут проходить каждую субботу на протяжении трех месяцев. Фото: пресс-служба ГУК "ГНБКим. В.Д. Федорова"

Следите за новостями о проекте - в группах социальной сети «ВКонтакте»: «Научно-популярная лаборатория «Мысль», «Город 42», на официальном сайте библиотеки