Чуть прохладнее и с грозами: какой будет погода в выходные в Кузбассе

Чуть прохладнее и с грозами: какой будет погода на выходных в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Август по-прежнему продолжает радовать кузбассовцев жаркими днями и теплыми ночами. Впрочем, ближайшие выходные будут чуть прохладнее, чем предыдущие дни. Также ожидаются дожди и грозы.

В ночь на пятницу, 14 августа, температура воздуха составит +11… +16 градусов. Скорость южного ветра при порывах может достигать 13 метров в секунду, а днем - и. Днем воздух прогреется до +21… +26 градусов, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Ночь на субботу, 15 августа, будет на пару градусов прохладнее, да и днем температура воздуха будет чуть ниже, чем в пятницу. Ночью по югу пройдут сильные дожди и грозы, а кратковременные дожди сохранятся и днем.

Воскресная ночь будет еще немного прохладнее - лишь +9… +14 градусов. Местами также пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер сменит направление на юго-западное, но свой порывистый характер сохранит. Днем ожидается от +19 до +24 градусов.

В ночь на понедельник, 17 августа, температура воздуха будет еще ниже - лишь +8… +13 градусов. А вот день будет более теплым - до +22… +27. Ветер стихнет до 2-9 метров в секунду, но его порывы все еще будут сильными - до 12 метров в секунду. Вероятность осадков в первый рабочий день недели невелика.