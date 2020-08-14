Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Северная часть Центрального района активно застраивалась в 1940 - 1950-х годах, и архитектура того времени несет на себе отпечатки своей эпохи. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Вперед, на север!

Шагаем по городу в поисках истории.

Прогуляться по городу, взглянуть на его улицы и дома совершенно другим взглядом, узнать, чем известен тот или иной дом - все это возможно в рамках пешеходной экскурсии по Новокузнецку.

В этот раз мы отправимся в северную часть Центрального района. Она активно застраивалась в 1940 - 1950-х годах, и архитектура того времени несет на себе отпечатки своей эпохи. Разговор же пойдет не только об архитектуре, но и о том, как складывались судьбы архитекторов, строителей и инженеров. А еще - о том, как развивался городской транспорт в Новокузнецке, о спорте, культуре и образовании в городе Сталинске.

И все это - во время неторопливой прогулки по улицам Новокузнецка - таким знакомым и таким неизвестным, изменившимся за 70 - 80 лет до неузнаваемости.

Напоминаем, для того чтобы стать участником прогулки по городу, нужно обязательно записаться на экскурсию. А еще - прийти в защитной маске и обязательно соблюдать дистанцию. Количество мест ограничено!

Новокузнецкий краеведческий музей

Сбор группы на площади Маяковского

Запись на экскурсию по т.: (384-3) 74-18-04

13 августа, начало в 19.00

Цена билетов: 150 рублей

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Сотрудник музея Наталия Паньшина расскажет об известных кузнецких семьях, их жизни и быте, о вкладе, который каждая из них внесла в жизнь города. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Семьи, которыми гордился Кузнецк

Спешим на виртуальную выставку и знакомимся с бытом известных семейств.

У каждой семьи есть свои традиции. Кто-то пьет чай по воскресеньям в гостях у бабушки, кто-то отмечает Новый год только на даче, а кто-то по сложившейся семейной традиции верой и правдой служит своему Отечеству. Были такие традиции и у семей, которые жили в Кузнецке. Но сегодня речь пойдет не обо всех, а только о десяти из них. О тех, члены которых внесли значительный вклад в развитие города и прославили его своими подвигами: Шукшины, Поповы, Булгаковы, Полосухины, Ушаковы, Красимовичи, Окуловы, Байкаловы…

Каждая семья достойна отдельного рассказа, но на онлайн-выставке речь пойдет только о некоторых из них. Сотрудник музея Наталия Паньшина расскажет об известных кузнецких семьях, их жизни и быте, о вкладе, который каждая из них внесла в жизнь города. Вы увидите фотографии представителей семейств и их домов, письма, открытки, предметы. Среди них - Псалтырь и столовые вилки, которыми пользовались в семье Степана Георгиевича Шукшина.

Экспозиция дополнена бытовыми предметами - письменными принадлежностями, образцами изысканной фарфоровой и металлической посуды, которые могли быть в купеческих семьях в конце XIX - начале XX веков.

Отправляемся на виртуальную выставку - сюда >>

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Об альтернативных техниках создания рисунков расскажут мастера Новокузнецкого художественного музея Фото: Новокузнецкий художественный музей

Порисуем… солью?

Пробуем альтернативные техники создания рисунков.

Для того чтобы создать собственный небольшой живописный шедевр, нужно совсем немного: вдохновение, кисти, краски и холст. Хотя - возможны варианты. Например, для той техники рисования, которую мы будем использовать сегодня, потребуются цветная бумага, картон, любой декоративный материал. А также гуашь и соль, ножницы и двусторонний скотч. Не забудьте еще про ложку и перчатки - они тоже пригодятся! Итак, начинаем творить.

На первом этапе мы будем красить… нет, не лист бумаги, а соль! Обязательно - в разные цвета. Вот тут-то нам и пригодятся ложка и перчатки! На втором этапе подготовим будущий «холст»: возьмем для этого лист бумаги и двусторонний скотч.

Теперь - начинаем творить! Из разноцветной соли создаем яркие узоры, декорируем листьями, цветами, яркими звездами… И вот уже перед нами не просто лист бумаги, а небольшой шедевр. Теперь осталось поместить его в рамку и повесить на стену.

А как именно создавать такие картины, подскажут мастера Новокузнецкого художественного музея!

Смотрим мастер-класс онлайн - здесь >>

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Новокузнецкий драматический театр приглашает на онлайн-спектакль "Прости меня". Фото: Новокузнецкий драматический театр

Прости меня…

Смотрим спектакль по произведению Виктора Астафьева.

Военный госпиталь, медсестра Лида и солдаты, попавшие в госпиталь. Им бы еще жить да радоваться весне, любви, жизни - но нет. Смерть приходит к ним.

- Ты кто?

- Смерть.

- Чья?

- Пока не разобралась спросонья.

И, одетая в черное диковинное платье, улыбается меланхолично. Лишь медсестра Лида каждый день борется с ней за жизни раненых. Лида отстаивает одного за другим, и Смерть ненадолго уходит - но только затем, чтобы забрать другие жизни и вернуться сюда, в военный госпиталь, где Лида не дает ей хозяйничать.

Но и на войне, где Смерть прячется повсюду, есть место Любви. Так случилось и с Лидой: влюбилась она в молодого солдата Мишу Ерофеева - вот и защищает его от непрошенной гостьи. Отстояла любимого, но война никак не заканчивается, и Мише теперь вновь идти на фронт.

«Пусть остановится война», - как заклинание твердит Лида, провожая Мишу на фронт. Но остановится ли она? Встретятся ли влюбленные вновь? Или Смерть сумеет забрать их жизни? Узнаем, когда посмотрим спектакль «Прости меня».

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Современные улицы Новокузнецка - широкие, светлые, прямые - не всегда были таковыми. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Самый широкий мост, цирк и речка Горбуниха

Узнаем интересные факты о Новокузнецке.

Современные улицы Новокузнецка - широкие, светлые, прямые - не всегда были таковыми. Ведь в тот момент, когда возводилась современная часть города, здесь был и другой ландшафт, и совершенно другие условия. Пока в 30-е годы тут не началось строительство КМК. Кстати, стройка была такой масштабной, что никто не остался в стороне. Так, один из строителей - Иулиан Хренов - однажды рассказал поэту Владимиру Маяковскому о том, в каких условиях живут рабочие, какой ежедневно они совершают рабочий подвиг и как быстро растет комбинат. Так появилось знаменитое стихотворение, строки из которого до сих пор украшают фасады домов города. Правда, имя самого Хренова из названия исчезло. Куда и почему - об этом расскажет сотрудник Новокузнецкого художественного музея Ладислава Авдеева.

Но вместе с заводом растет и город, и в послевоенное время начинается строительство металлургического гиганта - ЗСМК. И для того чтобы соединить районы Новокузнецка, в 1963 году строится самый широкий капитальный мост в области - и самый дорогой по тем временам.

Город активно растет, меняется, вместо болот и подтопляемых территорий появляются улицы, парки, театры, кафе, кинотеатры… А еще здесь есть цирк - новокузнецкий цирк - один из трех в России, который расположен не в областном центре.

И все эти вехи города отражали в своих работах художники. Именно их произведениями иллюстрирован рассказ о том, как строился город.

Отправляемся на виртуальную экскурсию - сюда >>