Самый богатый депутат Госдумы от Кузбасса стал беднее на 10 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Государственной Думы России от Кузбасса обнародовали свои доходы за 2019 год. Для некоторых он стал менее удачным, чем предыдущий.

Павел Федяев

Самым богатым депутатом Госдумы от нашего региона стал Павел Федяев. Его доход за 2019 год составил 19,3 миллиона рублей. в собственности чиновника числится земельный участок под индивидуальное строительство площадью 861 квадратный метр, четыре квартиры, пять машиномест и четыре нежилых помещения, а также легковые автомобили Infiniti FX37 VQ37, Mercedes-Benz V 250 D 4 MAT IC и Subaru WRX STI. Впрочем, в 2018 году доход Павла Федяева был выше – 29,9 миллиона рублей.

Супруга Павла Федяева за прошлый год заработала 5,9 миллиона рублей, в собственности у нее находится половина земельного участка общей площадью 1348 квадратных метров, половина коттеджа и квартира.

Александр Максимов

В 2019 году Александр Максимов заработал чуть больше 8,5 миллиона рублей. Для сравнения: в 2018 году его доход составил 6,6 миллиона рублей. в собственности депутата числятся земельный участок для подсобного сельского хозяйства площадью 980 квадратных метров, участок для размещения индивидуальной жилой застройки площадью 1754 квадратных метра, участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 480 квадратных метров, жилой дом, квартира, три нежилых помещения и баня. Из транспортных средств за Максимовым числятся автомобиль LAND ROVER RADJ ROVER, прицеп к легковому автомобилю SKIF M281064,прицеп к легковым ТС LAV81012A, снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX LTD 1000EFI и снегоход LYNX 69 YETI ARMY LTD 800R ETEC.

У жены Александра Максимова в собственности находится земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 1182 квадратных метра, жилой дом и квартира. За 2019 год она заработала 350 тысяч рублей.

Владимир Мельник

Владимир Мельник, судя по декларации, в прошлом году заработал немногим более 7,5 миллиона рублей. при этом в прошлом году его доход составил 6,3 миллиона рублей. В собственности у него находится квартира площадью 81,7 квадратных метра, транспортных средств нет. За супругой Владимира Мельника ни недвижимости, ни машин официально не числится. За год она заработала 957 тысяч рублей.

Татьяна Алексеева

Член комитета Госдумы РФ в 2019 году заработала 6,3 миллиона рублей. Годом ранее ее доход составлял 4,8 миллиона рублей. В собственности Татьяны Алексеевой есть два земельных участка для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1780 и 2465 квадратных метров, два жилых дома, квартира, машиноместо и кладовка. Транспортных средств в распоряжении чиновницы нет. За двумя ее детьми, согласно декларации, никакого имущества не числится.

Александр Фокин

В 2019 году Александр Фокин задекларировал доход в размере 5,8 миллиона рублей. Это меньше, чем в 2018 году – за тот период доход составлял 6,9 миллиона рублей. У депутата в собственности имеется половина земельного участка под индивидуальное жилищное строительство площадью 1500 квадратных метров, участок под жилое строительство площадью 1205 квадратных метров, половина жилого дома, квартира, а также доли в размере половины площади еще в двух квартирах, два машиноместа, баня и доля в размере половины площади еще одной бани. Что касается транспортных средств, то за депутатом числятся Mercedes-Benz S350 и Toyota Land Cruiser 200.

Евгений Косяненко

Доход Евгения Косяненко за прошлый год составил 5,7 миллиона рублей. В 2018 году доход был немного меньше – 5,1 миллиона рублей. В собственности депутата есть четверть квартиры площадью 68,2 квадратных метра, а также довольно обширный парк техники: мотовездеход OUTLANDER MAXLTD 800-HO, снегоход Ski-Doo skandic WT 900 ACE, мотолодка Баджер hsd 320, мотолодка казанка 5м4, автоприцеп МЗСА 817701, автоприцеп МЗСА 81771d.

Супруга депутата за год заработала чуть более 1,1 миллиона рублей. у нее в собственности значится только четвертая часть квартиры площадью 68,2 квадратных метра.

Дмитрий Исламов

В 2019 году заместитель председателя комитетa Государственной Думы Дмитрий Исламов заработал более 5,5 миллиона рублей. В 2018 год заработок чиновника составляя 4,5 миллиона рублей. У него в собственности имеются квартира, доля еще в одной квартире площадью 86,2 квадратных метра в размере четвертной части, машиноместо и автомобиль СУЗУКИ GRAND VITARA.

Супруга Дмитрия Исламова за прошлый год заработала 430 тысяч рублей. Она владеет половиной квартиры площадью 64,6 квадратных метра и автомобилем БМВ X1 Drive.

Из четырех детей, которые указаны в декларации о доходах, двое имеют в собственности по четверти квартиры площадью 86,2 квадратных метра.

Антон Горелкин

Антон Горелкина заработал за прошлый год немногим более 5,1 миллиона рублей. Это меньше, чем в 2018 году, когда доход чиновника составил 6,5 миллиона рублей. У него в собственности есть четверть квартиры площадью 58,8 квадратных метра.

А вот у супруги Антона Горелкина предыдущий год сложился удачней – женщина заработала 31,9 миллиона рублей. За ней числится земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью 910 квадратных метров, коттедж и автомобили МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLC 200 и ТОЙОТА ЛЕКСУС RX-350.

У двоих детей пары, занесенных в налоговую декларацию, собственности нет.