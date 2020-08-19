Поняла с 17-го раза: жительница Прокопьевска перевела мошенникам все свои сбережения

Сотрудники полиции советуют быть бдительными, когда звонят с незнакомых номеров и предствляются сотрудниками банка. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Прокопьевска перевела мошенникам 260 тысяч рублей. Всего она совершила 17 операций по переводу денег. И только когда банковский счет опустел, а звонивший ей консультант перестал отвечать на звонки, поняла, что ее обманули. И обратилась в полицию.

Выяснилось, что мошенники применили хорошо известную схему. Прокопчанке позвонила женщина, представилась старшим специалистом по финансовым вопросам, сообщила, что с банковской карты ее собеседницы были списаны три тысячи рублей, и, узнав, что хозяйка карты никаких операций не проводила, предложила операцию отменить. Прокопчанка не заподозрила обмана и назвала номер банковской карты, срок ее действия и код на обратной стороне. Все это дало возможность мошеннице оформить на потерпевшую онлайн-кредит.

Но на этом история не закончилась. Очередной специалист, на этот раз уже по юридическим и техническим вопросам, позвонил на следующий день и сообщил, что мошеннические атаки на счет продолжаются. И ведь не обманул, так и было, только атаковал-то как раз сам звонивший! Но и на этот раз женщина подвоха не почувствовала. Она поверила, что звонивший может помочь ей сберечь деньги, перечислив их на особый, «безопасный», счет мелкими суммами. Женщина выполнила 17 операций, а когда стала совершать 18-ю, оказалось, что счет пуст. Тут «специалист банка» потерял к процессу всяческий интерес, разговор оборвал и на звонки не отвечал.

И только тогда доверчивая прокопчанка поняла, что ее обманули.

Полицейские разыскивают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мошенникам грозит 6 лет лишения свободы.

ВАЖНО

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Полицейские обращаются к кузбассовцам с призывом быть бдительными и напоминают, что не стоит сразу выполнять просьбы человека, который звонит и представляется сотрудником банка. Лучше перезвоните сами в свой банк и уточните у сотрудника всю информацию.

Обратите внимание: мошенники могут звонить с номера-двойника, который выглядит как банковский. Но это не должно вас сбить с толку: перезвоните сами, и вы поймете, что вас хотели обмануть. При этом нужно именно самому, вручную, набрать банковский телефонный номер, а не просто перезвонить в ответ на входящий звонок: иначе вы просто свяжетесь с тем же самым мошенником.

Важно помнить, что никто, даже сотрудники банка, не имеет право спрашивать код от вашей карты и пароли для подтверждения операции.