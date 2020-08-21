Власти Кузбасса запретили строительство станции углепогрузки около поселка Черемза. Фото: Пресс-служба АПК

Власти Кузбасса запретили строительство углепогрузочной станции рядом с поселком Черемза в Новокузнецком районе. Сложившуюся ситуацию прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

-За прошедшую неделю разрез «Кузнецкий Южный» не смог провести необходимую работу с населением и наладить конструктивный диалог не только с черемзинцами, но и с жителями соседних населенных пунктов, которых также волнует проблема строительства углепогрузочной станции, - отметил глава региона. - Это подтверждается местными органами власти, которые на протяжении последних дней проводили встречи с жителями Черемзы, Безруково, ГРЭС и других населенных пунктов.

Результаты этих встреч показали, что большинство жителей не поддерживают проект строительства станции углепогрузки рядом с Черемзой.

Губернатор подчеркнул, что сложившаяся ситуация – пример того, что мнение людей должно учитываться. «Эта ситуация — пример того, что мнение людей нужно слышать и учитывать. Региональная власть всегда следовала и будет продолжать следовать этому принципу. Решения должны приниматься сообща, с учетом интересов жителей», - подчеркнул Сергей Цивилев.

По его словам, правительство Кузбасса не поддерживает проект строительства углепогрузочной станции, из-за того, что компания не приложила должных усилий по выстраиванию диалога с населением. Поэтому было принято решение об отмене разрешения на строительство путей необщего пользования станции «Кузнецкая».