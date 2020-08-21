Новокузнечане на сутки останутся без холодной воды Фото: Екатерина РОМАНОВА

В нескольких районах Новокузнецка в течение целых суток не будет холодной воды. Отключение запланировано на среду, 26 августа.

Из-за плановых ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 1000 миллиметров, который проходит под Кузнецким мостом, в Новокузнецке отключат холодную воду - с 1.00 26 августа до 0.00 этого же дня. Жителям Центрального, Кузнецкого и Куйбышевского районов рекомендуют запастись необходимым количеством воды.

Как будет происходить отключение холодной воды:

Кузнецкий район:

- дома городской застройки на участке от Советской площади до ДК «Алюминщик», от администрации района на улице Ленина, 38 до школы № 100, улица Народная, 27, поселок Форштадт - холодное водоснабжение будет отсутствовать полностью;

- остальные объекты выше по нумерации будут обеспечены холодной водой на 100%.

Центральный район:

- ограничение подачи холодной воды в квартиры, расположенные выше 4-го этажа;

- у потребителей, проживающих на левом берегу реки Аба, в том числе на проспекте Строителей и прилегающих к нему улицах Белана, Ноградской, Филлипова, Пирогова, Фестивальной, ДОЗ - холодная вода отключаться не будет.

Ближнее и Дальнее Куйбышево:

- в домах городской застройки: сокращение подачи воды до 4-го этажа включительно;

- полное отключение в частном секторе: Точилино, Редаково, Соколуха и направление от стекольного завода с прилегающими к улице Щорса улицами.

В социально значимые объекты - больницы, детские сады, поликлиники и прочее - будет осуществлена доставка воды.

Уточнить, попадает ли ваш дом под отключение, можно здесь.