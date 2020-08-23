Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как продолжает развиваться ситуация с коронавирусом в Кузбассе? Рассказываем последние новости на утро 24 августа.

Всего за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 67 жителям. Теперь общее число заболевших достигло почти шести тысяч, а именно 5769 человек. Сейчас в больницах лечатся 1786 пациентов с этим диагнозом.

Также выросло и число выздоровевших. Еще 60 человек за прошедшие сутки выписаны из больниц. Они уже отправились домой к своим родным и близким. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 3938 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус с начала пандемии.

К сожалению, увеличивается и число летальных исходов. О последнем - 45-ом - случае смерти пациента с коронавирусом стало известно в воскресенье, 23 августа. У женщины 1966 года рождения из Новокузнецка на фоне коронавируса развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5270 человек.