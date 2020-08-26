Осиротевший лосенок из тайги прибился к стаду коров

Маленький лосенок вышел к людям из тайги. ФОТО: Александр Рохин

Усть-Тарсьма - маленькая деревенька среди кузбасской тайги, где сразу за домами - лес. Нужно ли говорить, что местные жители давно привыкли к диким животным и не слишком удивляются, когда те выходят к людям! Однако в мае 2020 года здесь случилось нечто неожиданное.

Ночная гостья

Была ночь, когда Сергей Хайбулин, один из местных жителей, услышал лай собак. Глядит - а во дворе теленок отвязался. Присмотрелся Сергей - нет, вроде козленок из загона сбежал. А когда посветил фонариком, понял, что на участок зашел лосенок. Причем совсем крошечный. Сергей поглядел по сторонам, но лосихи нигде не заметил. А малыш уже доверчиво топал за ним, неловко переступая тоненькими ножками, к калитке.

До утра лосенка оставили в загоне. Его напоили молоком из соски, обогрели, а утром позвонили егерям. Те обследовали лес, но матери-лосихи так и не нашли.

- Как мог лосенок оказаться в деревне? Я могу только предполагать. В этом лесном массиве действительно живут лоси, и весной они телятся. Видимо, лосиха с теленком была где-то рядом с деревней, а потом ее напугали собаки или что-то еще. Вот и ушла, - предполагает егерь Александр Рохин.

Бросить малышку - а это оказалась лосиха - было никак нельзя: без специального ухода она могла погибнуть. Поэтому Александр Рохин принял самое живое участие в том, чтобы найти ей новый дом.

- Мы позвонили в экокомплекс «Танай» - там есть парк дикой природы, и попросили взять под опеку лосенка. Они сразу согласились, - продолжает Александр Рохин.

Маленький лосенок вышел к людям из тайги. ФОТО: Александр Рохин

«Выбрала меня»

Тот день, 15 мая, управляющая гостиничным комплексом «Танай» Ольга Морозова помнит очень хорошо. Когда привезли лосенка, специалисты предупредили: малышке нужна мама, поэтому в первое время кормить и ухаживать за ней должен один человек. Желающих стать второй мамой малышке-лосихе оказалось восемь человек.

- Представляете, она на своих тоненьких ножках, шатаясь, подошла к нам, посмотрела на всех, а потом почему-то направилась ко мне, ткнулась носом, легла рядышком - и больше не отходила, - с улыбкой вспоминает Ольга Морозова.

Виктория, Викуся

Ольга взяла лосенка на руки и отнесла в загончик, который оборудовали для него. А дальше начались «мамские» будни. Ветеринары продумали схему кормления, посоветовали давать коровье молоко раз в четыре часа. Вот Ольга Морозова и кормила малышку - как ребенка.

- Нам сказали, что первая неделя будет показательной: выживет или нет, станет пить коровье молоко или нет. И как только перешагнули этот первый рубеж, я сразу сказала: это точно победа! Поэтому и назвали Викторией, - продолжает Ольга Морозова.

Впрочем, полным именем игривую барышню почти не называют: кто-то зовет ее Викой, а сама Ольга - Викусей. Маленькая лосиха, едва заслышав любимый голос и знакомое имя, тут же мчится к своей второй маме. Подбежит, уткнется носом в руки, ворчит что-то на своем, лосином, языке - и невдомек ей, подросшему ребенку, что с каждым разом такие проявления нежности все ощутимее для человека. Все-таки за три месяца девочка и подросла, и вес набрала!

Но это - сейчас. А тогда, в мае, все сводилось к бутылочкам, бесконечным прогулкам по загону: малышке нужно было не только вес набирать, но и силы тоже! Виктория ходила за Ольгой как привязанная, а потом начинала шалить.

- Заметили, что Викуся любит играть: то спрячется где-нибудь и не выходит, пока не найдешь, то носится по загону - в догонялки играет, - смеется Ольга Морозова. - Пока совсем крохой была, постоянно играла. Сейчас становится чуть спокойнее, но все равно игривая, ласковая.

Малышку выкармливали коровьим молоком из соски. ФОТО: Александр Рохин

А что в будущем?

Живет маленькая лосиха Виктория в загоне с козлятами. Они делятся друг с другом лакомствами, играют вместе. А в скором времени Виктории предстоит переезд в персональный загон: козлят она уже переросла, а вот до других обитателей парка дикой природы - маралов - не доросла. Да и примут ли они ее - пока открытый вопрос.

- Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем Викуся жила в тайге, как и положено диким животным. Мы постоянно консультируемся с ветеринарами, егерями - как вернуть ее в дикую природу. Говорят, это возможно, но многое будет зависеть от физической формы лосихи, ее состояния. Так что пока этот вопрос открытый, осенью все станет понятно, - с легкой грустью рассказывает Ольга Морозова.

Пока же Виктория пьет молоко, ест «взрослую» пищу - траву да ветки. Причем среди прочих лакомств выбирает рябиновые веточки: уж больно вкусными кажутся они Виктории. А Ольга Морозова уверена: в будущем у этой малышки все будет хорошо. Ведь она - победительница!

СПРАВКА «КП»

Парк дикой природы при экокомплексе «Танай», по сути, является приютом для животных, которые чуть не погибли от рук браконьеров. Многие из них в естественной среде обитания не выживут после полученных травм. Здесь же им обеспечены уход, внимание и кормление. По возможности спасенных животных отпускают на волю.