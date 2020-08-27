Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 полугодие 2020 года по МСФО

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 года.

«Группа Россельхозбанка сохраняет положительную динамику ключевых показателей своей деятельности. Во многом это достигнуто благодаря уникальному для российского банковского сектора бизнес-профилю РСХБ, а также нашей специализации на работе с отраслями АПК, которые в период пандемии продемонстрировали высокую устойчивость», — комментирует Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.

В первом полугодии 2020 года Группа продолжила работу, направленную на формирование качественного кредитного портфеля, обеспечение необходимых объемов фондирования своей деятельности со стороны целевых клиентских сегментов и достижение плановых показателей операционной эффективности и прибыльности.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за 6 месяцев 2020 года увеличился на 7 процентов (+172 миллиарда рублей) и составил 2,643 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2019 года на 8,2 процента (+164,2 миллиарда рублей) и составил 2,162 триллиона рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за отчетный период на 1,7 процента (+7,8 миллиарда рублей) до 480,8 миллиарда рублей.

Размер активов Группы на конец 1 полугодия 2020 года составил 3,293 триллиона рублей, прирост за отчетный период составил 2,4 процента (+77,2 миллиарда рублей).

За 6 месяцев 2020 года депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 44 миллиарда рублей (+1,8 процента) и составили 2,530 триллиона рублей. По состоянию на конец 1 полугодия средства юридических лиц составили 1,284 триллиона рублей, снизившись на 10,7 миллиарда рублей (-0,8 процента). Снижение не было критичным; фондирование кредитного портфеля обеспечивается Банком в полной мере, в том числе за счет средств, привлеченных в рамках мер господдержки от Банка России. Средства юридических лиц за исключением государственных организаций выросли на 5,3 миллиарда рублей (+0,6 процента) и составили 916,9 миллиарда рублей. Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли в 1 полугодии 2020 года на 54,7 миллиарда рублей (+4,6 процента) до 1,246 триллиона рублей. В результате проводимых Группой мероприятий, направленных на снижение стоимости фондирования, в том числе за счет развития востребованных цифровых клиентских сервисов, остатки на текущих и расчетных счетах клиентов Группы увеличились за отчетный период на 29,7 процента до 443,7 миллиарда рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов составила 81,8 процента. Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 30 июня 2020 года составило 104 процента.

Чистый процентный и комиссионный доход по результатам 1 полугодия 2020 года увеличился на 7,5 процента до 47,8 миллиарда рублей по сравнению с 44,5 миллиарда рублей за аналогичный период 2019 года. Чистая процентная маржа сохранилась на уровне прошлого года. Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 30 июня 2020 года 56 процентов.

Чистая прибыль Группы по итогам 1 полугодия 2020 года составила 1,4 миллиарда рублей.

На 30 июня 2020 года собственный капитал Группы (по балансу) составил 198,6 миллиарда рублей.

Показатель достаточности капитала Н1.0 на 01.07.2020 (в соответствии с требованиями Банка России) составил 14,4 процента.

«Действия Банка России стабилизировали ситуацию в банковской отрасли. Неприменение макропруденциальных надбавок к ряду категорий кредитов и отсрочка начисления резервов по реструктурированным ссудам некоторым категориям заемщиков позволили избежать дополнительного давления на капитал российских банков и сохранить достаточный кредитный потенциал, — отметил Кирилл Лёвин. — В сложившейся в 1-м полугодии ситуации Группа Россельхозбанка продемонстрировала гибкую продуктовую и финансовую политику. Мы смогли эффективно поддержать своих клиентов за счет собственных антикризисных программ, а также благодаря мерам и рекомендациям правительства и регулятора. Уверен, что эта поддержка позволит нашим клиентам не только сохранить финансовую устойчивость, но и создать основу для будущего роста».

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