Сентябрь в Кузбассе начнется с жары и дождей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Календарная осень начнется в Кузбассе уже во вторник. Первые ее дни будут весьма теплыми, а вот потом жителей региона ждет похолодание.

По данным gismeteo.ru, 1 сентября в Кемерове ожидается до +23 градусов. Утром будет светить солнышко, а вот к обеду небо затянется тучами, начнутся дожди и даже грозы. В Новокузнецке синоптики прогнозируют до +25 градусов, а дождь начнется лишь ближе к вечеру. Отметим, что самым теплым за последние пять лет День знаний был в 2015 году: тогда температура воздуха составила +27… +29 градусов. А самым холодным - в 2016 году. Тогда столбики термометров едва поднялись до +15… +17 градусов.

2 сентября будет чуть холоднее - от 19 до 21 градуса тепла. То и дело будет идти дождь - особенно по югу области. А в областном центре осадки возможны утром и вечером. Впрочем, в течение четырех предыдущих лет температура воздуха в этот день была такой же, а вот 2015 год оказался самым жарким: +29.

3 сентября порадует вернувшимся теплом: воздух прогреется до +26 градусов, а дожди сместятся с юга области на север. Отметим, что, по данным gismeteo.ru, самым холодным этот день за последние пять лет был в 2018 году - лишь +8 градусов, а жарче всего было в 2015 году: +30! В остальные годы температура воздуха держалась в пределах +12… +20 градусов.

4 сентября, в пятницу, температура пойдет на спад. На севере области во второй половине дня будет солнечно, а максимальная температура воздуха составит +16 градусов. В Новокузнецке будет дождливо. К слову, в 2015 году этот день преподнес сюрприз: после жары температура воздуха опустилась до +10… +17 градусов! В остальные годы также было не выше +20.

Копать картошку в первый сентябрьский выходной не удастся: синоптики прогнозируют дожди и от +13 до +16 градусов. Впрочем, у южан небо будет лишь хмуриться, а дождь может и не пойти.

Зато в воскресенье в Новокузнецке будет дождливо, а воздух прогреется до +15. В Кемерове будет на градус-другой прохладнее и тоже дождливо. За последние пять лет в этот день температура воздуха была примерно такой же. Максимальные показатели были в 2019 году - 22 градуса тепла, а минимум отмечен в 2015 году: +13… +16.

7 и 8 сентября вновь будет дождливо и холодно: лишь +11… +12 градусов - как в 2017 и 2015 годах. Но если в 2015 и 2016 годах тепло задержалось еще на несколько дней, то в остальные годы с каждый днем становилось лишь прохладнее. Так и в 2020 году: по данным gismeteo.ru, к 14 сентября температура воздуха опустится до +9 градусов, а потом начнется бабье лето с максимальной дневной температурой в +26 и с минимальной в +14 градусов.