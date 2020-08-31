Семь работников «СУЭК-Кузбасс» удостоены государственных наград

В преддверии Дня шахтера государственные награды и почётные звания за большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу получил целый ряд горняков компании.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены четверо сотрудников «СУЭК-Кузбасс»: директор Управления дегазации и утилизации метана Анатолий Садов, проходчики подземные Геннадий Рыльцев и Николай Тонышев, начальник подземного участка шахты имени А. Д. Рубана Сергей Морозов.

Почетным званием «Заслуженный шахтер Российской Федерации» отмечены машинист горных выемочных машин шахты «Комсомолец» Дмитрий Котик и машинист экскаватора разреза «Заречный» Сергей Потитин. Звание присваивается за личные заслуги высокопрофессиональным рабочим, мастерам, инженерно-техническим и научным работникам организаций угольной, железорудной и других горнодобывающих отраслей промышленности.

Еще одного почетного звания – «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» - удостоился Геннадий Колмаков, водитель автомобиля Управления по профилактике и рекультивации.

Одним из первых поздравил шахтеров с высокими госнаградами известный российский телеведущий Сергей Брилев в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Он также отметил, что с некоторыми из награжденных его лично сводила журналистская профессия. В их числе – проходчик компании «СУЭК-Кузбасс» Николай Тонышев.