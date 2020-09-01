На угольных складах компании «СУЭК-Кузбасс» внедрены современные системы пылеподавления

Введение в эксплуатацию в компании «СУЭК-Кузбасс» новых установок WLP 718 является продолжением практической реализации комплексной экологической программы. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Согласно проекта, на производственные участки Обогатительной фабрики компании - шахта имени С.М. Кирова, шахта «Комсомолец» и шахта «Полысаевская» - стационарно смонтированы по две установки WLP 718 (Италия). Как отмечают производители, принцип работы WLP основан на воспроизведении природных явлений и оптимизации их эффективности при помощи передовых технологий. Каждая такая автоматизированная «пушка» оснащена тремя кольцами уникальных форсунок, проходя через которые чистая вода под высоким давлением распадается на мельчайшие частицы. Размер образуемых частиц составляет от 5 до 150 микрон, что обеспечивает высокую гидродинамическую эффективность при низком потреблении воды и энергии. Мощные вентиляторы распыляют туманную завесу на расстояние до 90 метров. За счет вращения каждая «пушка» способна покрывать водяным туманом площадь до 24 тысяч квадратных метров.

Каждая такая автоматизированная «пушка» оснащена тремя кольцами уникальных форсунок, проходя через которые чистая вода под высоким давлением распадается на мельчайшие частицы. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Введение в эксплуатацию в компании «СУЭК-Кузбасс» новых установок WLP 718 является продолжением практической реализации комплексной экологической программы, направленной на минимизацию влияния производственной деятельности расположенных в городской черте угледобывающих предприятий на окружающую среду.

По инвестиционному проекту также были приобретены три мобильные системы пылеподавления WLP 700 для угольных складов предприятий. Но в апреле этого года в связи со сложной эпидемической ситуацией в регионе они были перепрофилированы специалистами Управлением по профилактике и рекультивации (УПиР) и компании «СУЭК-Кузбасс» для дезинфекции территории с применением водяного тумана. Оперативно создано два специальных мобильных автопоезда, предназначенных для проведения в период коронавирусной пандемии дезинфекции зданий, прилегающих территорий предприятий, а также населенных пунктов и автодорог. Третья установка оставлена в резерве автопредприятия.

Начиная с мая, эти автопоезда по согласованию с местными властями регулярно используются на утвержденных маршрутах. Совместная работа по масштабной дезинфекции будет продолжаться до тех пор, пока в ней есть необходимость. Такое взаимодействие является еще одним примером многолетнего успешного социально-эконмического партнёрства властей города Ленинска-Кузнецкого и угольщиков.