Все первоклассники Мысков получили школьные наборы от «Сибантрацита»

По доброй традиции мысковские школьники получили подарки от "Сибантрацита" к 1 сентября. Фото: Роман УЛАГАШЕВ

1 Сентября первоклассники Мысковского городского округа Кемеровской области получили подарки от «Сибантрацита». В школьных наборах - карандаши, фломастеры, альбомы, цветная бумага и картон, магнитные закладки и другие приятные канцелярские принадлежности, с которыми так и хочется быстрее начать получать пятерки. Вручение таких подарков уже стало доброй традицией для предприятий Группы «Сибантрацит».

Как отметил глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев, в этом году в городе Мыски впервые в школу пошли более 600 ребятишек. Он поблагодарил Группу «Сибантрацит» за живое участие в решении социальных задач города, в частности - в подготовке школ и школьников к новому учебному году. По его словам, это замечательная акция, не имеющая аналогов в Кузбассе.

- Очень хорошо прошло у нас 1 Сентября! Традиционно от «Сибантрацита» мы получаем хорошие канцелярские наборы для первоклассников. Видели бы вы, как радовались подаркам дети и родители! Но это малая толика того, что компания делает для нашей школы постоянно, - рассказывает директор школы № 3 города Мыски Наталья Таирова. - Предприятие полностью профинансировало ремонтные работы: в левом крыле на трех этажах были укреплены стены, по всему периметру здания проведена отмостка, на втором и третьем этажах сделан капитальный ремонт туалетов, в учебных кабинетах вставлены пластиковые окна, на двух этажах заменены межрекреационные двери, а также заменен стояк отопления с первого по четвертый этаж. Все эти работы «Сибантрацит» выполнил только за август, так как в предыдущие месяцы мы проводили ЕГЭ.

Подарки первоклашкам передавали с соблюдением всех ограничительных мер в регионах и требований к безопасности. Наборы были доставлены в школы заранее, а классные руководители вручили канцелярские принадлежности ребятам на первом в их жизни уроке. Еще один подарок от угольщиков - учебник шорского языка. Шорцы - это малочисленный тюркоязычный народ, живущий главным образом на юге Кемеровской области. И теперь потомки шорцев получили возможность прикоснуться к истокам с помощью своеобразного букваря, который был выпущен благодаря финансовой поддержке разреза «Кийзасский» (входит в Группу «Сибантрацит», расположен в Кемеровской области).

Генеральный директор ООО «УК «Сибантрацит Мыски» Андрей Борщевич добавил, что 1 Сентября юные мысковцы сделали первый важный шаг к своему будущему, и пожелал им учиться только на 4 и 5, радовать успехами себя и родителей.