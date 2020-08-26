Битва за уголь: Как шахтеры Кузбасса своим трудом приближали Победу

На фотографии 1942 года - члены бригады забойщиков шахты «Северная», которые изучают социалистические обязательства. Фото: arhiv42.ru

С первых дней войны многие горняки Кузбасса отправились добровольцами на фронт. Но и в шахтах началась настоящая битва - за увеличение добычи угля.

1941

С призывом встать на вахту повышенной добычи угля уже в июле 1941 года обратился коллектив крупнейшего угольного предприятия страны - шахты «Коксовая-1» Прокопьевского рудника.

«Теперь каждая шахта, завод, колхоз, каждый дом - крепость. Каждый советский человек - боец на фронте и в тылу», - писали горняки в своем обращении.

Шахтеры услышали их призыв. Уже в августе ежесуточная добыча угля по бассейну увеличилась до 73 975 тонн. Это было на 6466 тонн больше, чем добывали за сутки в первом квартале 1941 года.

Каждый на своем рабочем месте в годы войны работал с полной отдачей, перевыполняя планы, помогая фронту. Фото: regnum.ru

Годовую программу шахтеры закончили досрочно. И в первый год войны страна получила от шахтеров Кузбасса на 3,7 миллиона тонн угля больше, чем в 1940 году.

Однако к концу года добыча угля стала снижаться. Причин было много: кадровые шахтеры уходили на фронт, продовольственное снабжение и жилищные условия ухудшались. Были и технологические ошибки: все силы были брошены на увеличение добычи угля, а подготовительным работам внимания уделяли недостаточно.

1942

В мае 1942 года шахтеры «Коксовой-1» выступают с новой инициативой - организовать Всесоюзное социалистическое соревнование. Для лучших горняцких коллективов Государственный комитет обороны учреждает переходящие Красные Знамена.

Летом и осенью 1942 года фашистская армия захватила Донбасс. Теперь кузбасские горняки стали всецело ответственными за бесперебойную поставку угля металлургии Урала, предприятиям оборонной промышленности, энергетики и транспорту.

Для помощи Кузбассу руководство страны приняло не одно специальное постановление.

Были повышены нормы снабжения шахтеров продовольствием. Лучших коммунистов направили туда, где решалась судьба выполнения плана: на подземные участки, в очистные и подготовительные забои. Для рабочих, выполняющих и перевыполняющих план, ввели прогрессивную оплату труда.

Все это позволило переломить негативную ситуацию по объемам добычи угля. На шахтах был отмечен небывалый трудовой подъем. К концу года положение дел с добычей угля поправилось.

В Кузбасс по направлению Академии наук СССР прибыли ученые, которые должны были найти новые возможности для увеличения объемов добычи угля и определить основные направления технической политики.

Так выглядели взрывники шахты «Бутовская» в годы войны. Фото: i.miningwiki.ru

1943

В 1943 году меняется управление угольной промышленностью. Комбинат «Кузбассуголь» делится на два: «Кемеровоуголь» с этого момента отвечал за добычу угля на севере бассейна, а комбинат «Кузбассуголь», расположившийся в Прокопьевске, отвечал за южные территории. В Прокопьевск перевели и Кузнецкий научно-исследовательский угольный институт. Вообще развитию южных районов бассейна уделялось первостепенное внимание: именно здесь были богатые залежи коксующихся углей.

Несмотря на военное время, в строй вводились новые и реконструировались старые обогатительные фабрики и жилищно-бытовые объекты. К концу года начали давать уголь восемь новых шахт.

И вот наконец ситуацию удалось переломить: в сентябре горняки выполнили месячное задание, а в ноябре уже перевыполнили государственный план. Переломный год на фронте стал переломным и для угольного Кузбасса: во время Сталинградской битвы шахтеры соревновались в честь защитников города, а когда была прервана блокада Ленинграда, горняки шахты «Зиминка» предложили провести неделю помощи городу. Трудовые вахты кузбасские горняки несли и в честь освобождения Донбасса осенью 1943 года.

Всего в переломный год войны страна получила 25,8 миллиона тонн кузнецкого угля - на 4 миллиона тонн больше, чем в 1942 году. Почти на четверть увеличилась добыча коксующихся углей.

Женщины осваивали шахтерские профессии на краткосрочных курсах и спускались в забой. Фото: «Кузбасский следопыт»

1944

В следующем, 1944 году угольная промышленность Кузбасса находилась на подъеме. На этом сказался и тот факт, что шахты получили некоторые машины и механизмы от предприятий, которые были эвакуированы на восток. Это позволило увеличить долю механизированной добычи, транспортировки и погрузки угля и повысить производительность труда.

Однако главное, за счет чего появились все производственные достижения, было колоссальное напряжение сил тех, кто трудился в шахтах. Это были и неопытные молодые рабочие, и женщины, и пожилые люди. Растущие потребности металлургических и оборонных заводов в коксе диктовали горнякам необходимость увеличивать добычу коксующихся углей.

1945

В последний год Великой Отечественной войны добыча угля росла. За первое полугодие 1945 года она поднялась по сравнению с первым полугодием 1944 года на 910 тысяч тонн. А всего же за время войны добыча угля в Кузбассе выросла почти на 8 миллионов тонн в год, а доля в общесоюзной угледобыче повысилась с 13,8 до 20,7 процента.

В целом за годы войны шахтеры Кузбасса вдвое увеличили добычу коксующихся углей. Это спасло металлургию страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Работали по двенадцать часов через двенадцать. В общежитии были четырехэтажные нары, спали на голых досках, большинство ходило в одной одежде, без смены, и та вся рваная. До лета 1943 года жили впроголодь. С нового года шахтеры получали 1 килограмм хлеба в день, приварок в это время был в виде капустной баланды. Никто в столовой не пользовался ложкой. Подойдет очередь, раздатчица нальет в глиняную миску мутную капустную жижу, отойдешь в сторону, жижу выпил через верх, миску поставил на стол - и пошел. Килограмм хлеба без жиров, да еще тяжелый шахтерский труд - мизерно мало для человека».

(Иван РЕЙ, ветеран шахты «Осинниковская».)

КОНКРЕТНО

Женщины-горнячки давали стране угля

Перед началом войны Кузбасс стал одним из крупнейших угольных бассейнов страны. В предвоенном 1940 году добыча угля в регионе составляла более 21 миллиона тонн, в то время как в 1913 году не достигала и одного миллиона.

С 1943 года объемы добычи угля стали устойчиво расти, обеспечивая оборонную промышленность страны. И огромный вклад в это внесли женщины-шахтеры, которые трудились в шахтах не менее самоотверженно, чем их коллеги-мужчины.

До войны редко можно было встретить женщин в угольной промышленности. Но уже в декабре 1941 года на кузбасских шахтах работали 15,9 тысячи женщин, 2619 из них - непосредственно в забоях.

Все годы войны доля женщин среди шахтеров росла. В начале 1945 года они составляли больше четверти всех рабочих в забоях шахт, у станков, управляя комбайнами и паровозами.

Новые профессии женщины осваивали на краткосрочных курсах. Уже в октябре 1941 года на шахтах Кузбасса обучались 2578 женщин. Освоив трудные шахтерские профессии, женщины стали работать машинистами электровозов, электрослесарями, машинистами врубовых машин.

До войны женщин в шахтах редко можно было встретить, но потом их число значительно возросло. Фото: perunica.ru

Многие женщины-шахтерки в годы войны стали известны далеко за пределами Кузбасса. Главной их задачей была добыча угля, и шахтерки самоотверженно боролись за каждую тонну.

Гремела слава женских бригад забойщиков Марии Давыдковой и Али Альковой с шахты «Бутовская», взрывников той же шахты Маруси Дьяковой, Галины Покатиловой и их подруги Ани Токаревой, которая работала горным мастером. Весь Кузбасс следил за работой бригады навалоотбойщиц Фроси Савиной и бригады проходчиц Маши Семеновой.

Были и такие женщины, кто выбрал профессию шахтера еще в мирное время. Елизавета Макарова встретила Великую Отечественную войну в должности заведующей шахтой «Полысаевская». И в военное время она смогла так перестроить работу шахты, что предприятие в среднем в сутки стало добывать 620 тонн угля, при том, что проектная мощность составляла 500 тонн. В 1941 году шахта выдала 214 тысяч тонн угля при проектной мощности 150 тысяч.

Обложку июльского номера журнала «Работница» за 1942 год украсил портрет Александры Леоновой - первой в Кузбассе женщины-забойщика. До войны она работала продавщицей, а потом спустилась в шахту, стала работать на Прокопьевском руднике. Нормы выработки Александра перевыполняла в полтора - два раза, а затем создала первую молодежную бригаду забойщиц.

ЗНАЙ НАШИХ!

Шахтеры Кузбасса были в годы войны настоящими «гвардейцами» тыла.

Егор Девяткин в 1944 году сумел выполнить три годовые нормы. Когда наши войска ворвались в Восточную Пруссию, горняк встал на фронтовую вахту и в течение декады ежедневно выполнял нормы девяти забойщиков.

Василий Семыкин, забойщик киселевской шахты, за 11 месяцев выполнил три годовые нормы. Он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Константин Изместьев, шахтер Ленинского рудника, соревнуясь с сыном Василием и дочерью Александрой, отличившимися в боях против фашистов, в мае 1944 года завершил выполнение годовой нормы выработки, а праздник Октябрьской революции встретил выполнением второй годовой нормы.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Сделать для лошадей выходной»

В военные годы в шахтах трудились не только люди.

Когда точно появились лошади на шахтах, вряд ли возможно сказать. Скорее всего, осваивать угледобычу они стали одновременно с человеком и помогали поднимать добытое ископаемое на поверхность. Была и особая шахтерская профессия, коногон, который управлял лошадьми, а те слушались только своего хозяина.

Из кузбасских шахт уголь тоже вывозили лошади. А когда началась война, многие из них, как и люди, отправились на фронт. Оставшимся приходилось тяжело, ведь нагрузка на них возросла. И подчас они не выдерживали то напряжение, которое выпадало на их долю.

Лошади в шахтах были верными помощниками горняков. Фото: «Красная Горка»

В 1943 году произошла авария, и вода затопила киселевскую шахту «Суртаиха». Образовались два тупика, отрезанные прорвавшейся глиной, и в них оказались запертыми лошади. Выработки целый месяц очищали от ила. Коногоны не бросили своих четвероногих товарищей, и все это время по шурфу спускались вниз, кормили сеном и овсом, который приносили с собой, и даже выгуливали лошадей по тупику, чтобы не застоялись и не одичали.

Сохранился любопытный документ - решение исполкома города Осинники от 7 декабря 1943 года «О состоянии конепоголовья в городе». В нем говорится о необходимости выделить для лошадей выходной день. А люди продолжали работать по 12-14 часов в сутки без выходных и отпусков.