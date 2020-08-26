Пять памятников шахтерскому труду

Барельеф «Кузбасс - угольное сердце России». Фото: kuzstu.ru

В Кемерове многое напоминает о шахтерском труде. Иначе и быть не может в столице угольного края. Вот некоторые памятники, которые прославляют профессию горняка.

В 2016 году в Кемерове, на стене одного из корпусов КузГТУ, открыли барельеф «Кузбасс - угольное сердце России». Он представляет собой композицию, изображающую шахтеров, которые друг за другом выходят из забоя. Они разного возраста, что символизирует преемственность в профессии. Прототипом ключевых фигур стали настоящие кузбасские шахтеры. В композиции использованы светящиеся элементы - шахтерские фонари и лампы.

Необычный шахтерский символ, напоминающий о нелегком и опасном труде горняков, расположен в самом центре столицы Кузбасса, на пересечении улиц 50 лет Октября и Красноармейской.

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Памятник Михайло Волкову. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Один из самых известных памятников, ставший визитной карточкой города Кемерово - памятник Михайло Волкову. Его открытие приурочили ко Дню шахтера 20 августа 1968 года. Установлен монумент на одноименной площади возле КузГТУ, который как раз готовит специалистов угольной промышленности.

Памятник был выполнен кемеровским скульптором Георгием Барановым из бронзы. Пьедестал - из полированного темно-серого гранита. Общая высота - 9 метров.

В 1974 году памятнику был присвоен статус федерального значения.

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Монумент «Память шахтерам Кузбасса». Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Монумент «Память шахтерам Кузбасса» работы всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного был открыт в Кемерове 28 августа 2003 года. Он находится на правом берегу Томи, на Красной Горке. Это место выбрал сам автор, который специально прилетал в Кузбасс из Нью-Йорка.

- Героика тяжелейшего и опаснейшего труда, который не зря приравнивают к ратному, - так Эрнст Неизвестный определил главную идею своего произведения.

В 2004 году монумент был признан архитектурно-историческим объектом. А позднее включен в список памятников монументального искусства регионального значения.

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Композиция «Сила шахтерских традиций». Фото: Кирилл ЧАЩИН

«Сила шахтерских традиций» - так называется композиция, установленная напротив Государственной филармонии Кузбасса. На фоне контура Кемеровской области установлены бронзовые фигуры трех шахтеров, олицетворяющих разные времена в развитии угольной промышленности Кузбасса. Это коногон 20-х годов и советский шахтер 60-х годов прошлого века, а также наш современник, бригадир проходческой бригады.

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Памятник коногону. Фото «Красная горка»

Старинной шахтерской профессии коногона посвящен памятник, установленный в музее-заповеднике «Красная Горка» в 2008 году. До середины прошлого века конная откатка была единственным подземным транспортом. Лошади не только работали, но и жили под землей, в конюшнях. Иногда их выводили из шахты, но делали это только ночью, чтобы они не ослепли. А для горняков шахта начиналась со скрипа вагонетки и команд коногона, который управлял лошадью.

К середине прошлого века лошадей на всех шахтах СССР заменили электропоезда. И только на одной шахте, «Северной», лошади продолжали работать. Это было связано с работой на особых, взрывоопасных, угольных пластах.

Закончилась эпоха коногонов 3 декабря 1972 года, когда из «Северной» вывели последнего коня по кличке Рубин.